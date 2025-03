Endlich ein gutes Brettspiel von LEGO!? Bei den Amazon Frühlingsangeboten ist es jetzt richtig günstig!

LEGO Monkey Palace ist das erste Brettspiel von LEGO, welches ich auch tatsächlich so bezeichnen würde.

LEGO versucht sich schon seit Jahren immer mal wieder an Brettspielen mit ihren Klemmbausteinen. Doch bisher waren die Produkte allesamt große Enttäuschungen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Das waren gar keine echten Brettspiele, sondern stinknormale LEGO-Sets, denen ein paar Mechaniken zum Spielen aufgedrückt worden sind. Doch mit Monkey Palace gibt es jetzt endlich ein Brettspiel, das den Namen auch verdient und es ist gerade auch noch reduziert!

Elias Mohr Zwar ist Elias eher mit Playmobil als LEGO groß geworden, für gute Brettspiele ist er immer zu haben. Und wer hat schon was gegen simplen Aufbauspaß mit bunten Steinchen? Seine Liebe zum analogen Zocken zeigt er regelmäßig mit Artikeln über die besten Brettspiele und lohnenswerte Brettspiel-Angebote.

Endlich hat LEGO es geschafft, ein wirklich gutes Brettspiel zu entwickeln

Monkey Palace macht einfach Spaß und ist dazu auch noch kinderleicht erklärt: In seiner Runde baut ihr mit euren LEGO-Steinen den Affenpalast weiter aus. Ihr müsst dabei aber immer in die Höhe bauen und auch noch ein paar andere Regeln beachten. Je mehr Teile ihr verbauen könnt, desto mehr Punkte bekommt ihr.

Monkey Palace ist ein super Familien-Brettspiel, mit dem klassischen LEGO-Bauspaß.

Mit diesen Bau-Punkten könnt ihr euch dann verschiedene Karten kaufen, die euch mehr Bauteile für euren nächsten Zug geben, oder besonders viele Siegpunkte wert sind. Ihr müsst also strategisch klug überlegen, ob ihr in der nächsten Runde besonders viel bauen wollt oder mehr Punkte mitnehmt, um das Spiel für euch zu entscheiden.

Mit LEGO bauen ohne Anleitung — dafür mit Strategie

Neben den wachsenden Treppen und Säulen des Palastes könnt ihr auch Dekorationen wie Blumen platzieren und so noch mehr Punkte machen. LEGO stellt also eindeutig das Bauen mit seinen Steinen in den Mittelpunkt. Außerdem gibt es noch einige Hindernisse, die euch das Bauen erschweren: Verschiedene Tiere wie ein Affe, ein Frosch oder ein Schmetterling bewegen sich durch den Palast und verhindern, dass ihr an bestimmten Punkten eure Steine einsetzen könnt.

Insgesamt 231 LEGO-Steine sind in dem Brettspiel enthalten.

Durch die sehr einfachen Regeln und die kreativen Spielmöglichkeiten ist Monkey Palace ein perfektes Familienspiel, das in jedem Alter Spaß macht. LEGO hat es endlich geschafft, ein Brettspiel zu entwickeln, das den Namen auch verdient und vor allem auch noch richtig tolle Mechaniken hat, die extrem Spaß machen!