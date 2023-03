Mega-Fan widmet einem RPG fast zwei Jahre seines Lebens

Das MMORPG RuneScape bietet bockschwere Herausforderungen.

Ein passionierter Spieler hat mittlerweile fast 20.000 Stunden in ein MMORPG investiert. Der YouTuber Devious macht mit seiner Geschichte aufmerksam und erklärt, wieso er so viel Lebenszeit in ein Spiel investiert hat und was ihn so lange auf Trab gehalten hat. (via Mein-MMO)

Oldschool RuneScape bietet vier Herausforderungen

Um welches Spiel geht es? Devious hat seine Lebenszeit in das MMORPG Oldschool RuneScape gesteckt. Dabei handelt es sich um eine Version des Original RuneScape aus dem Jahr 2007.

Was hat er so lange getrieben? Das MMORPG beinhaltet seit 2014 vier hintereinander ablaufende „Ironman-Modi“, die nach der Tutorial-Insel eine noch größere Herausforderung bieten. Bei den Modi kann man beispielsweise nicht handeln, besitzt nur ein Leben oder kann seine Bank nicht nutzen.

Der YouTuber hatte sich das Ziel gesetzt, alle vier Modi zu durchlaufen und die Charaktere auf das Maximum zu leveln. Dafür hat er ganze 19.217 Stunden gebraucht, die sich auf 8,5 Jahre verteilen. Umgerechnet sind das etwas über sechs Stunden pro Tag, inklusive Wochenenden und Feiertagen.

Da Devious sein Geld als YouTuber verdient, konnte er die Zeit bedenkenlos investieren. Trotzdem handelt es sich dabei um eine bedenkliche Spielzeit, aus der sich schnell eine Spielsucht entwickeln kann. Im GameStar-Podcast sprechen unsere Kolleg*innen deshalb mit einem Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie über diese tückische Erkrankung:

Das ist Oldschool RuneScape

Was ist Oldschool RuneScape? Bei dem MMORPG handelt es sich um ein Spiel, das in einer pseudomittelalterlichen Fantasywelt namens Gielinor angesiedelt ist. Die Monster, die Spieler*innen bekämpfen müssen, basieren auf mythologischen Völkern.

Das MMORPG wurde entwickelt, nachdem die Zahl an aktiven Spieler*innen bei RuneScape abnahm. Die Community äußerte viel Kritik am Update-Verhalten des Entwicklerstudios Jagex, weshalb die Spielenden nun bei Oldschool RuneScape noch aktiver um ihre Meinung gebeten werden.

So werden Updates beispielsweise nur dann durchgesetzt, wenn mindestens 75 Prozent aller Spielenden für die Implementierung stimmen.

In welchem Spiel habt ihr euch eurer bisher größten Herausforderung gestellt?