OLED 4K-Fernseher 56% günstiger im Angebot: Samsung-TV mit 55 Zoll & 120Hz nur kurze Zeit zum Top-Preis schnappen!

Höchstens für ein paar Tage könnt ihr euch mit dem Samsung S85D einen tollen OLED 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis sichern.

Gerade könnt ihr euch bei Otto mit dem Samsung S85D einen hochwertigen QLED 4K-Fernseher mit 55 Zoll und 120Hz-Display zum Spitzenpreis sichern. Auf den im Vergleich zum UVP ohnehin schon um 51 Prozent reduzierten Preis bekommt ihr aufgrund einer Samsung-Aktion nämlich nochmal Extra-Rabatt, wenn ihr unter der Preisanzeige auf „Jetzt 10% Extra sparen“ klickt:

Dadurch sinkt der Preis auf 877,48€ (UVP: 1999€), was für einen OLED 4K-TV dieser Qualität und Größe ein ausgezeichneter Deal ist. Der Extra-Rabatt gilt noch bis zum 10. Februar, der Preis des Fernsehers könnte sich aber jederzeit ändern. Deshalb solltet ihr besser nicht mehr allzu lange warten.

Samsung S85D 4K-TV: OLED-Bildqualität & tolle Gaming-Performance zum günstigen Preis

Der Samsung S85D OLED-Fernseher bietet eine tolle Bildqualität dank hohem Kontrast und satten Farben.

Auch wenn der S85D Samsungs günstigster OLED 4K-Fernseher aus 2024 ist, handelt es sich noch immer um einen High-End-TV mit hervorragender Bildqualität. Bei den TV-Experten von rtings.com beispielsweise ist er mit 8,7 von 10 Punkten nicht allzu weit von den absoluten Spitzenmodellen wie dem aktuell fast doppelt so teuren LG OLED G4 (9,2 Punkte) entfernt und bietet somit ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das tolle Bild hat der Samsung S85D natürlich in erster Linie seinem OLED-Display zu verdanken. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Fernseher, bei denen immer etwas Licht von der Beleuchtung durch den Farbfilter im Vordergrund hindurch scheint, können sie so perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen.

Auch beim Gaming liefert der 4K-TV Samsung S85D ordentlich ab, dank 120Hz und nur 5 ms Input Lag.

Weil die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sich OLED-TVs zudem perfekt an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen. In düsteren Horrorfilmen oder Nachtszenen könnt ihr so mehr erkennen, weil hellere Details besser aus der Dunkelheit hervorstechen. Der Samsung OLED S85D wird zudem rund doppelt so hell wie Low-Budget-Fernseher. Dadurch kann er HDR-Formate gut ausnutzen und für leuchtende Farben sorgen.

Natürlich liefert der Samsung S85D auch eine ausgezeichnete Gaming-Performance. Dank seines 120Hz-Displays kann er schnelle Bewegungen flüssig darstellen und mithilfe von HDMI 2.1 mit 120FPS bei 4K-Auflösung das Beste aus der PS5 und der Xbox Series X herausholen. Der Input Lag ist mit gut 5 ms ebenfalls sehr niedrig, sodass ihr euch keine Sorgen darüber machen müsst, beim Spielen durch die Eingabeverzögerung ausgebremst zu werden.