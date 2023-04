OLED-TV im Angebot: 4K Smart TV mit Ambilight, 120 Hz & HDMI 2.1 für PS5 zum Bestpreis

Den hochwertigen und auch gut für PS5 geeigneten 4K-Fernseher Philips OLED837 gibt's jetzt bei MediaMarkt günstig.

In den Wochendeals bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einen hochwertigen und sowohl mit HDMI 2.1 als auch mit Ambilight ausgestatteten 4K Smart TV günstig abstauben: Für den Philips OLED837 in der Größe 65 Zoll bezahlt ihr jetzt nur noch 1699€ (UVP: 2999€). Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell noch nie so günstig, auch den recht ähnlichen Philips OLED807 findet ihr derzeit nirgendwo zu einem auch nur annähernd so guten Preis. Das Angebot läuft noch bis 9 Uhr morgens am Montag. Hier findet ihr es:

Wie gut ist der Philips OLED837 4K Smart TV?

Tolles Bild mit tiefem Schwarz: Der Philips OLED837 ist ein hochwertiger 4K-Fernseher aus 2022 und bietet eine sehr gute Bildqualität, allein schon aufgrund der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz und für unendlich hohen Kontrast sorgt. Dem günstigeren Philips OLED707 ist er unter anderem durch die höhere Spitzenhelligkeit überlegen. Im Vergleich zur Konkurrenz von LG ist er ungefähr auf dem Niveau des LG OLED B2 bis C2 einzuordnen.

Das Ambilight-Feature der Philips OLED-TVs sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung des Raums.

Ambilight auf vier Seiten: Der Philips OLED837 hat zudem etwas zu bieten, was ihr bei LG nicht bekommt, nämlich Ambilight. Dadurch wird die Wand hinter dem Fernseher in der Farbe des Bildes beleuchtet. Das sorgt für passende Atmosphäre im Raum und lässt den Bildschirm noch größer erscheinen. Im Gegensatz zu vielen günstigeren Philips TVs hat der OLED837 nicht nur auf drei, sondern auf vier Seiten Ambilight, wodurch er gut dazu geeignet ist, an die Wand gehängt zu werden. Aber selbst wenn ihr ihn aufstellt, kommt Ambilight durch den schlanken und hohen Fuß auch am unteren Bildrand gut zur Geltung.

Gut fürs Gaming dank HDMI 2.1: Beim Gaming macht der Philips OLED837 eine gute Figur. Er bietet ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 mit der vollen Bandbreite von 48 Gbps auf zwei seiner vier Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) sind dabei. Beim Spielen wird also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Der Input Lag liegt mit 120 Hz bei ungefähr 9 ms, was ein guter Wert fürs Gaming ist und nur wenige Millisekunden über der Konkurrenz von LG liegt.