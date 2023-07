OLED-TV im Angebot: Jetzt mit Soundbar kaufen und 1500€ im Vergleich zur UVP sparen

Im neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr euch jetzt ein sehr günstiges Bundle mit einem Philips OLED-TV und einer Soundbar sichern.

MediaMarkt hat mit den Sommer Deals einen neuen Sale gestartet, in dem ihr unter anderem 4K-Fernseher, Handy, Laptops und Haushaltsgeräte wie Küchenmaschinen und Heißluftfritteusen günstiger bekommt. Ein besonders günstiges Schnäppchen ist das Bundle mit einem OLED-TV und einer Soundbar, das wir euch unten näher vorstellen. Wer selbst die Angebote durchstöbern will, die noch bis zum 24. Juli laufen, findet hier die Übersicht:

Highlight: Philips OLED-TV + Soundbar für 799,01€

Den hochwertigen 4K-Fernseher Philips OLED837 bekommt ihr in der Größe 48 Zoll schon für 799€ (UVP: 1699€). So günstig gab es dieses Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Aber damit nicht genug: Wenn ihr nur einen einzigen Cent mehr bezahlt, bekommt ihr die Soundbar Philips B8905, die einzeln bei Media Markt derzeit 529,99€ (UVP: 629,99€) kosten würde, noch dazu. Im Vergleich zur UVP der beiden Geräte spart ihr somit 1530,97€.

Das Ambilight-Feature des Philios OLED837 macht vor allem im Dunkeln einiges her.

Tolles Bild & Ambilight: Der Philips OLED837 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich vor allem an der OLED-Technologie mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Daneben bietet er mit vierseitigem Ambilight ein spektakuläres Feature: Die Wand hinter dem Fernseher wird in den Farben des Bildes beleuchtet, was vor allem in dunklen Räumen Eindruck macht und den Fernseher noch größer wirken lässt.

Gut für PS5 & Xbox Series X: Der Philips OLED837 verfügt über ein 120Hz-Display und unterstützt HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Ports. Dadurch ist mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120fps möglich. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt. Durch Letzteres schaltet der Fernseher bei Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt bei etwa 9 ms mit 120Hz, was fürs Gaming ein sehr guter Wert ist.

Die Philips B8905 Soundbar wird mit einem Wireless Subwoofer geliefert und bietet 600 W Ausgangsleistung.

Was bietet die Soundbar? Bei der Philips B8905 Soundbar handelt es sich um ein 3.1.2-Soundsystem mit einem kabellosen Subwoofer und einer maximalen Ausgangsleistung von 600 Watt. Die Soundbar unterstützt Dolby Atmos für kinoreifen Klang und wird mit einer Fernbedienung geliefert. Sie verfügt zudem über Bluetooth und ist mit Alexa, Google Assistant und Apple AirPlay 2 kompatibel.

Mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: