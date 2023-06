OLED-TV günstig wie nie: 4K Smart TV mit 120Hz, HDMI 2.1 und Ambilight im Angebot

Den mit HDMI 2.1 und 120Hz ausgestatteten Philips OLED837 gibt's jetzt bei MediaMarkt günstig.

Bei MediaMarkt gibt es gerade einen tollen und auch gut fürs Gaming geeigneten 4K Smart TV günstig im Sonderangebot: Für den Philips OLED837 in der Größe 48 Zoll bezahlt ihr nur noch 999€ (UVP: 1699€) bei kostenlosem Versand. Laut Vergleichsplattformen gab es den 4K Smart TV noch nie so günstig, auch ähnliche Modelle wie den Philips OLED807 oder 887 findet ihr nirgendwo zu einem so guten Preis.

Das Angebot ist Teil der Wochendeals bei MediaMarkt, unter denen ihr neben Klimageräten, Heißluftfritteusen und Ventilatoren auch noch einen weiteren günstigen OLED-Fernseher von Sony findet. Die Wochendeals laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen, sofern sie nicht schon vorher ausverkauft sind. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bietet der Philips OLED837?

Das Ambilight-Feature des Philips OLED837 sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung.

Tolles Bild dank OLED: Der Philips OLED837 gehört zu Philips besten 4K-Fernsehern aus 2022. Das OLED-Dispaly sorgt durch sein perfektes Schwarz, seinen unendlich hohen Kontrast und seine tolle Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen für eine hervorragende Bildqualität. Im Vergleich mit den beliebten OLED-TVs von LG ist er ungefähr auf dem Niveau des LG OLED C2 einzuordnen.

4-seitiges Ambilight: Eines der spektakulärsten Features des Philips OLED837 ist Ambilight, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird. Das lässt den Fernseher größer wirken und sorgt für stimmungsvolle Lichtverhältnisse im Raum. Im Gegensatz zu günstigeren Philips-TVs bekommt ihr beim 837 Ambilight nicht nur auf drei, sondern auf vier Seiten. Dadurch ist er auch gut geeignet, um an die Wand gehängt zu werden.

Gut fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X: Fürs Gaming ist der Philips OLED837 gut geeignet. Er verfügt über 120Hz und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Der Input Lag liegt bei recht niedrigen 9 ms mit 120 Hz, durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit dem geringsten Input Lag.

