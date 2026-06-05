One Piece-Fans glauben die Mutter von Falkenauge gefunden zu haben und stellen abgedrehte Theorie auf

Über Mihawk wissen wir nur wenig – laut einer Fantheorie könnte sich das bald ändern. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die Herkunft von Mihawk "Falkenauge" Dracule ist eines der hartnäckigsten Rätsel in One Piece. Wir wissen, dass er der stärkste Schwertkämpfer der Welt ist – und sonst so gut wie gar nichts über seine Herkunft. Mit dem laufenden Elban-Arc könnte Oda nun beginnen, diese Lücke zu schließen, glaubt zumindest eine Fantheorie.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitel 1.184 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist der 31. Mai 2026 auf MangaPlus Shueisha.

Ist das Falkenauges Mutter?

Ausgangspunkt dieser Idee ist ein X-Beitrag von WorstGenHQ. Hier macht der Fan die Beobachtung, dass die mysteriöse Schwertkämpferin aus Esperia, die Brook aus seiner Vergangenheit zu kennen scheint, visuell auffällige Ähnlichkeiten mit Mihawks Silhouette aufweist.

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Das Titelschild im entsprechenden Panel aus Kapitel 1.184 – "Königreich Esperia, Kommandantin des Leibgarde-Kriegerordens Candell" – wurde dafür neben Mihawks ikonische Einführungsseite als stärkster Schwertkämpfer der Welt gestellt.

Das allein wäre natürlich noch keine Theorie. Die ergibt sich stattdessen aus dem Soundeffekt-Design, das in beiden Panels verwendet wird:

In One Piece haben nur wenige Charaktere ein eigenes, spezialisiertes Soundeffekt-Design – Brook etwa hat ein Knochen-Motiv für seine SFX.

Das Wal-Schwanz-Design, mit dem Candell in Kapitel 1.184 eingeführt wird, kennt die Serie bis dato von einem einzigen anderen Charakter: Mihawk.

Das sei kein Zufall, meint auch "Fresh-Drama-2684" im onepiecetheories-Subreddit - das Design sei schließlich spezifisch an Mihawks Schwert Yoru angelehnt. Dass Candells Einführungspanel visuell dieselbe Designsprache spricht, müsse demnach auf eine direkte Verbindung hindeuten.

Hinzu kommt: Heilige Ritter gelten in One Piece als technisch unsterblich. Wäre Candell wie anderweitig spekuliert eine von ihnen, würde sich auch das Altersproblem in Luft auflösen, dass sich bei einem geschätzten Alter von 90+ Jahren ergibt – und Mihawk wäre ganz nebenbei auch noch mit Prinzessin Shuri verwandt, hinter der wir aktuell Gunko vermuten.

Die Theorie ist trotz des Design-Arguments eine sehr, sehr ins Blaue geratene Spekulation. Dass zwei Charaktere dasselbe SFX-Motiv teilen, ist sicher kein stichfester Beweis – aber wohl auch genug, um reges Fan-Interesse hervorzurufen.

Ob sich die Theorie bewahrheitet, dürften wir indes nicht vor übernächster Woche herausfinden: Nach Kapitel 1.184 legt Oda eine Pause ein.

Was denkt ihr: Ist die Mihawk-Theorie eine der besten Community-Spekulationen des Elban-Arcs – oder einfach zu weit hergeholt?