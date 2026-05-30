One Piece-Leaks zu Kapitel 1.184 deuten an, von wem Brook seine Schwertkampftechnik hat und es könnte ein ehemaliger Feind sein

Brook kennen wir als musikalisches Skelett, das auch mit dem Schwert umgehen kann – aber woher kann er das eigentlich? (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Das One Piece-Kapitel 1.184 ist zwar offiziell noch nicht draußen, aber wie gewohnt geben uns Leaks eine ziemlich gute Idee davon, was im Universum von Eiichiro Oda passiert. Aktuell befinden wir uns wieder in einer Rückblende, aus der eine Szene potenziell komplizierte Verbindungen eines Strohhutpiraten ins Rampenlicht stellt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.184 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist der 31. Mai 2026 auf MangaPlus Shueisha.

Hat Candell Brook das Schwert beigebracht?

0:37 Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

Autoplay

One Piece Kapitel 1.184 dreht sich fast vollständig um Brook – genauer gesagt um seine Kindheit und frühe Jugend im Königreich Esperia, lange bevor er die Rumbar-Piraten kennenlernte.

Ein Panel zeigt hierbei Candell, die uns zuvor als "amtierende Monarchin des Königreichs und ehemalige Kommandantin des Leibgarde-Kriegerordens" vorgestellt wurde. Stellt man nun den Schwertstoß von Candell mit dem von Brook gegenüber, sieht das verdächtig ähnlich nach der Haltung aus, die das heutige Skelett beim Kämpfen einnimmt.

Die Idee ist damit naheliegend: Candell hat Brook nicht nur gerettet – sie hat ihn ausgebildet. Doch die eigentlich brisante Frage ist eine andere: Wer ist Candell wirklich?

Candell und die Fantheorie

Dass es sich bei ihr "nur" um die Esperia-Königin handelt, stellt nämlich eine viral gegangene Fantheorie von "nikaboy___" in Frage. Demnach war Candell vielleicht eine eingeschleuste Heilige Ritterin der Weltaristokraten-Familie Manmayer. Dieses Muster kennen wir aus der Serie bereits.

Bevor das Königreich von God Valley ausgelöscht wurde, erschien Saint Garling Figarland persönlich vor Ort und empfahl es als Austragungsort des nächsten "Jagd-Turniers", bei dem Weltaristokrat*innen auf Menschen hetzten.

nikaboy___ sieht in Candell das Äquivalent für Esperia: Eine eingeschleuste Agentin, um zu prüfen, ob das Königreich denselben Zweck erfüllen kann.

Was die Theorie noch nicht erklärt

Der Knackpunkt an der Idee: Warum würde eine eingeschleuste Agentin mit Brook ausgerechnet einem mittellosen Kind von einem Schrottplatz die Schwertkunst beibringen und damit (ob bewusst oder nicht, sei dahingestellt) jemanden formen, der später zu einem erklärten Feind der Weltregierung wird? Denkbar wäre, dass Candells Zuneigung zu Brook und Reuven trotz ihres angeblichen Auftrags echt war.

Oda wird die Antwort indes nicht schon nächste Woche liefern. Nach Kapitel 1.184 pausiert die Serie zunächst für eine Ausgabe des Weekly Shonen Jump.

Was denkt ihr: War Candell vielleicht wirklich von Anfang an eine eingeschleuste Agentin – oder war ihre Loyalität gegenüber Esperia echt?