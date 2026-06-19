One Piece: Die Pokémon-Gestalt von Ruffy, Sanji und Zorro ist das Beste, was ist seit langem an Taschenmonstern gesehen habe

Ruffy als Pokémon? So könnte es aussehen. (Bild: Instagram: The Panio / Toei Animation / Oda)

Im Netz tummeln sich zahlreiche Künstler*innen, die coole, alternative Pokémon zeichnen. Als ich über diese Exemplare gestoßen bin, war mir aber schlagartig klar: Die sehen um ein Vielfaches besser aus als viele offizielle Pokémon der letzten Generationen – und sie basieren sogar auf ein paar Crew-Mitgliedern der One Piece-Strohhutpiraten!

Los Ruffy, äh Monfy... ich wähle dich!

Die besagten Kunstwerke stammen vom italienischen Künstler ThePanio, der es liebt, Fake-Monster zu gestalten. Egal ob Pokémon, Digimon oder andere Wesen, er lässt seiner Fantasie freien Lauf – und verdient sich damit auch ein wenig was dazu.

0:37 Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

Autoplay

Auf seinen Profilen finden sich etwa Pokémon-Varianten von Godzilla oder Zeldas Ganondorf, oder er gestaltet Pokémon in Digimon um. In diesem Fall hier hat er ein paar Mitglieder der Strohhutpiraten in Pokémon "verwandelt" – ganz ohne KI, wie er mit einigen Videos, die den Zeichenfortschritt zeigen, verdeutlichen will.

Das erste One Piece-Pokémon stellt wenig überraschend den Kapitän der Strohhüte als Affe dar: Monkey D. Ruffy. ThePanio hat ihm zwei Stufen (Monfy & Monfyte) verpasst sowie eine G-Max-Version und zwei Mega-Evolutionen, die jeweils auf seiner Gear 4- und Gear 5-Form basieren. Seine Narbe auf der Wange behält er bei jeder Form bei.

Die drei Zorro-Pokémon Rorocko, Zorocko und Zororogon stützen sich dagegen auf seine Schwerter. Während es bei den ersten beiden Stufen nicht ganz so offensichtlich ist, dürften One Piece-Fans die Parallelen aber trotzdem sofort erkennen. So wurde sein Kopftuch immitiert und die spätere Narbe auf der Brust ist auch zu sehen. Bei der Entwicklungsstufe ab Level 55 wird es dagegen deutlicher: Die Klingenschwänze deuten den Drei-Schwerter-Stil an und das Muster seiner dunklen Hose lässt sich ebenfalls erahnen. Sogar eine Shiny-Variante hat der Künstler erstellt.

Sanjis Pokémon-Designs besitzen ebenfalls schillernde Versionen (bzw. Remakes seiner eigenen Zeichnungen). Neben der Basis-Stufe Wolji besitzt der Koch eine Entwicklungsstufe (Vinsmolf) sowie eine Mega-Form, die an seine Fähigkeiten und Angriffe (Diable Jambe) angelehnt sind. Natürlich dürfen auch seine gekringelte Augenbraue und ein paar Haare, die ihm ins Gesicht hängen, nicht fehlen.

Mit den Designs ist es aber nicht getan. ThePanio hat den Pokémon auch Pokédex-Einträge verpasst, ein paar Stats und weitere Informationen wie Gewicht und Typ – eben so, wie es sich für ein richtiges Pokémon gehört.

Meinung der Redaktion Annika Bavendiek

@annika908.bsky.social Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch die Pokémon-Versionen anschaut, aber ich fand sie (die G-Max-Version von Ruffy vielleicht mal ausgenommen) wirklich sehr gelungen. Sie haben für mich den Charme getroffen, die die frühen Pokémon ausmachen und würden so auch super in die Spiele passen. Denn sie sind genau in der richtigen Balance den One Piece-Charakteren nachempfunden, ohne das es in der Welt der Pokémon irgendwie seltsam wirken würde. Hätte Monfy etwa einen Strohhut auf, wäre das schon einen Ticken zu viel. Natürlich gibt es auch in den neueren Generation immer wieder tolle Pokémon-Designs, aber das wir mittlerweile mit Teetassen, Schlüsselanhänger oder Schrauben quasi Alltagsgegenstände in den Kampf schicken, stört mich. Damals waren Pokémon vor allem an Tiere angelehnt oder falls nicht, fühlten sie sich durch ihr minimalistischeres Design (z.B. Voltoball oder Sleima) trotzdem "natürlich" an. Dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich mir die One Piece-Pokémon anschaue.

Oder was sagt ihr zu den One Piece-Pokémon? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare.