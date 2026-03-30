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Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

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Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

30.03.2026 | 12:33 Uhr

Der offizielle YouTube-Account von One Piece veröffentlichte einen neuen Teaser-Trailer zum kommenden Ableger der Anime-Serie One Piece: Heroines (auf Deutsch: One Piece: Heldinnen) und gibt Fans einen Vorgeschmack darauf, was sie im Spin-Off erwarten können.

In One Piece: Heroines befinden sich die weiblichen Figuren der Serie im Mittelpunkt der Geschichte und jede Episode wird sich auf eine von ihnen fokussieren – wie etwa Nami oder Robin von den Strohhüten. Der Ableger befasst sich mit dem Leben der Heldinnen abseits der turbulenten Abenteuer auf hoher See und zeigt sie von ganz anderen Seiten.

One Piece: Heroines erscheint am 5. Juli 2026 in Japan. Ob, wann und wo der Anime auch weltweit verfügbar sein wird, ist noch unbekannt.
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