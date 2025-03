One Piece: Nur ein einziger Strohhutpirat wird am Ende der Geschichte übrig bleiben - und diese Vorstellung zerreißt uns das Herz

Dieser Epilog wäre einer der traurigsten Enden von One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

One Piece geht laut Eiichiro Oda bereits in die finale Saga über und da ist es nicht verwunderlich, dass Fans sich schon Gedanken zum Ende der Geschichte machen. Viele nehmen an, dass Ruffy im großen Finale von One Piece den Antagonisten der Geschichte besiegen und zum König der Piraten wird.

Aber was ist mit der Zeit danach? Die Community hat seit Jahren eine beliebte, aber traurige, Theorie aufgestellt: Die Strohhüte führen ein wundervolles Leben bis ins hohe Alter und scheiden dann aus dem Leben.

Zurück bleibt nur der “unsterbliche” Brook, der als einziger Strohhut-Pirat die Legenden von Ruffy und den anderen weitererzählen wird.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Ein Fan hat die Community noch einmal an diese mögliche Zukunft der Strohhut-Piraten und das Ende von One Piece erinnert – und das ist den meisten dann doch zu traurig!

Brook, der einzige verbliebene Strohhut-Pirat

X-User und One Piece-Fan opdaiIy veröffentlichte einen Beitrag über ein wahrscheinliches einer der Enden von One Piece und erinnert die Community damit wieder an die Vorstellung: Brook als einziger Überlebender der Strohhut-Piraten, nachdem die anderen Mitglieder verstorben sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In seinem Beitrag zeigt er die Fan-Zeichnung eines unbekannten Künstlers oder einer unbekannten Künstlerin, in der Brook vor den Gräbern der Strohhüte steht. Jinbes Grab ist nicht auf der Zeichnung zu sehen. Womöglich entstand die Zeichnung, bevor Jinbes zu der Strohhut-Piratenbande gestoßen ist.

Die Vorstellung, dass Brook alleine zurückbleibt, ergibt natürlich Sinn. Schließlich trägt Brook die Teufelskräfte der Totenreich-Frucht, die es ihm erlaubt hat, einmal wieder aus dem Totenreich zurückzukehren.

Brook kehrt nach seinem erstem Tod in One Piece aus dem Totenreich zurück. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Obwohl er bereits durch die Teufelsfrucht einmal aus dem Totenreich zurückkehrte und es demnach nicht noch einmal passieren kann, ist er nahezu unsterblich. Brook kann nur “wirklich” sterben, falls er ein zweites Mal stirbt. Das ist jedoch etwas komplizierter, denn dafür muss seine Seele aufhören zu existieren.

Brook kann seine Seele von seinem Skeletten-Körper trennen, weshalb er nicht unbedingt einen physischen Körper braucht, um zu “leben”. Auch alle möglichen Verletzungen an seinem Knochen-Körper können sich beliebig heilen, solange er Milch zu sich nimmt.

Brook hat also noch weitere Vorteile gegenüber Normalsterblichen und es könnte schwer sein, ihn endgültig “töten”. Schmerzen und Emotionen verspürt der Strohhut dennoch in diesem Zustand. Der musikalische Strohhut-Pirat hat bereits, bevor er das erste Mal aufgrund seiner Teufelskräfte wiederbelebt wurde, seine damalige Crew schon einmal verloren.

Sie sind alle vor ihm gestorben und er ist als einziges Mitglied seiner damaligen Crew zurückgeblieben. Seine Teufelskräfte und sein einzigartiger Zustand erlauben ihm ein fast unsterbliches Leben – mit einem hohen Preis.

Die Community hofft, dass die Theorie nie wahr wird

Brook hat bereits schon einmal das Ableben seiner geliebten Crewmitglieder erlebt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Unter dem Beitrag äußern sich Fans traurig über das mögliche Ende der Geschichte. Viele User wollen diese Möglichkeit nicht einmal in Betracht ziehen und kommentieren scherzhaft, dass opdaiIy den Beitrag löschen soll oder das sicherlich nie im Leben passieren wird. Andere hoffen, dass es eine Theorie bleibt und One Piece ganz anders enden wird.

Sie wünschen sich beispielsweise, dass der musikalische Strohhut gemeinsam mit seinen Kamerad*innen aus dem Leben scheidet und mit ihnen im Jenseits zusammen ist.

Die Strohhüte werden immer zusammenbleiben. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Eine andere beliebte Variante dieses traurigen Endes ist, dass Franky mit dabei ist, damit Brook wenigstens nicht alleine um seine Kamerad*innen trauern muss. Franky ist immerhin mehr Roboter als Mensch, weswegen seine Lebenserwartung mindestens genauso hoch sein dürfte wie die von Brook.

Ein anderer Teil der Fans stellt sich eine große Enthüllung am Ende vor, nämlich, dass bisher Brook der Erzähler von One Piece ist und das grandiose Abenteuer der Strohhüte seinem engen Freund Laboon erzählt, nachdem sie wiedervereint sind.

Egal, welche Theorie sich im Finale von One Piece bewahrheiten wird und was Eiichiro Oda letzten Endes vorhat, diese Vorstellung gehört zu den traurigen Möglichkeiten. Es wäre zu grausam, Brook noch ein weiteres das Ableben seiner engen Freunde erfahren zu lassen. Aber welches Ende stellt ihr euch für One Piece vor und wer ist euer Favorit unter den Strohhut-Piraten?