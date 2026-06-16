One Piece: Es gibt einen Charakter, der den legendären Gold Roger lediglich als "Anfänger" bezeichnete – und er ist sogar ein Strohhut

Es gab mal eine Zeit, da war Gold Roger nur ein Rookie – zumindest für einen bestimmten Strohhut. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Sabaody-Arc in One Piece ist zwar schon eine Weile her, bekommt aber wegen der aktuellen Geschehnisse im Manga eine neue Perspektive. Konkret geht es um eine Aussage von Strohhutpirat Brook in Kapitel 506, die jetzt eine neue Bedeutung erhält.

Spoilerwarnung: Im diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.185 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 14. Juni 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Strohhut-Musiker, Skelett und stiller Zeuge einer vergangenen Piratenepoche

In One Piece-Kapitel 506 "Roger und Rayleigh" enthüllt der Vizekapitän der Rogers-Piratenbande Rayleigh Silver mehrere Wahrheiten rund um die Crew des späteren Piratenkönigs.

Während die Strohhüte mehr oder minder andächtig zuhören, macht Brook eine beiläufige Bemerkung

Gold Roger... ich erinnere mich an einen Anfänger mit diesem Namen... oder vielleicht auch nicht..."

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Bis in die vergangenen Wochen war das eher als harmloser Witz gedeutet – bei allem Respekt vor Brook, aber den Piratenkönig effektiv als Grünschnabel zu bezeichnen (und das auch noch vor Rayleigh), ist nicht wirklich ernstzunehmen.

Brook als Brücke zwischen zwei Epochen

Die laufende Rückblende im One Piece-Manga zeigt aber, dass hinter dieser Bemerkung durchaus Substanz steckt.

Die Kapitel 1.183 und 1.184 zeigen Brooks Heimat im West Blue: das Esperia Kingdom, dessen Architektur die Community unmittelbar mit Thriller Bark in Verbindung brachte.

Brook wuchs dort auf, lernte das Schwert von einer Frau namens Candell und erlebte offenbar einen Krieg, der das Königreich zerstörte – alles in einer Ära, in der Roger noch kein weltweit berüchtigter Name war.

Hinzu kommt eine Theorie, die in Kapitel 1.183 Fahrt aufnahm und Brook ein "D." im Namen nachsagt ("Davy D. Brook"), womit er zur mysteriösen Schicksalsfamilie gehören würde, die One Piece von Anfang an durchzieht.

Bestätigt ist diese Fantheorie bisher nicht. Aber dass One Piece-Autor Eiichiro Oda gerade aufarbeitet, was Brook vor Jahrzehnten erlebt hat, macht zumindest die ursprünglich beiläufige Bemerkung zu mehr als nur einer Randnotiz eines Arcs, der als Startschuss für die Neue Welt gilt.

Welche weitere Verbindungen aus der Ära des "Rookie-Rogers" wollt ihr in One Piece sehen?