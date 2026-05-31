"Der muss doch ein D. sein": One Piece-Fans glauben, ein weiterer Strohhut gehört zur D.-Familie – und niemand hat's geahnt

One-Piece-Fans vermuten: Brook ist "Davy D. Brook" – ein Charakter in seiner Rückblende sieht aus wie ein Baby-Blackbeard. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In Kapitel 1.183 von One Piece findet sich eine Rückblende, die in der Community eine unerwartete Diskussion ausgelöst hat. Dabei geht es nicht um die üblichen Verdächtigen der Strohhutbande – sondern um Brook, den Skelett-Musiker der Strohhüte. Und um die Frage, ob er schon längst ein "D." in seinem Namen trägt, ohne dass es jemand bemerkt hat.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitels 1.183 ein. Das am 24. Mai 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

"Davy D. Brook" muss real sein

Auslöser ist ein Beitrag von "Buggy", der Brookes Erscheinungsbild – hier ist er 20 Jahre alt – aus dem aktuellen Kapitel mit einer kindlichen Figur aus der Rückblende des God Valley-Vorfall verglich.

Die Ähnlichkeit mit einem jungen Marshall D. Teach (dem späteren Blackbeard) ist dabei tatsächlich auffällig.

Ein zweiter Beitrag von Buggy will die Theorie durch ein bekanntes Muster verstärken.

Gemeint ist Odas Angewohnheit, Charaktere oder Zusammenhänge lange vor ihrer eigentlichen Einführung visuell zu verankern – wie das Imu-Plüschtier, das Fans rückblickend als frühen Hinweis auf die Verbindung zu Harald werteten und in ähnlicher Form auch bei Brook vorkommt.

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Grenzen der Theorie

Allerdings bleibt der Beweis dünn. Ein Buchstabe im Namen lässt sich nicht aus einer Gesichtsähnlichkeit ableiten; zumal Odas Charakterdesigns häufig mit markanten, wiederkehrenden Zügen arbeiten.

Gekraustes Haar und ein breiter Mund reichen als Belege für eine Verbindung zur D.-Familie nicht stichfest aus. Hinzu kommt: Brook hat in knapp 1.183 Kapiteln nie ein "D." angedeutet – was für Oda entweder nichts bedeutet oder eben Absicht ist.

Ob Brook tatsächlich ein "D." trägt, hängt letztlich davon ab, was die aktuelle Rückblende noch enthüllt – und ob Oda diesmal Klartext redet. Dafür braucht es aber etwas Geduld, denn in der nächsten Woche legt der One Piece-Manga eine Pause ein.

Hättet ihr Brook auf dem Zettel als mögliches Mitglied der D.-Familie – und welche Enthüllung in seiner Rückblende würde euch mehr überraschen?