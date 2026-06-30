One Piece: Oda ließ Fans 18 Jahre auf die Auflösung eines Satzes warten, den ein Strohhut nur beiläufig über sich erzählte

In One Piece-Kapitel 489 aus dem Jahr 2008 erwähnte Brook nebenbei, er sei früher Anführer einer Kampftruppe in einem bestimmten Königreich gewesen. 18 Jahre später löst der Elban-Arc genau das auf.

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Jusuf Hatic
30.06.2026 | 05:47 Uhr

Brook stellt sich in Kapitel 489 den Strohhüten vor – ein Satz dabei sollte 18 Jahre brauchen, um seinen Kontext zu bekommen. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Brook stellt sich in Kapitel 489 den Strohhüten vor – ein Satz dabei sollte 18 Jahre brauchen, um seinen Kontext zu bekommen. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In den inzwischen fast drei Jahrzehnten, die One Piece nun als Manga erscheint, hatte Schöpfer Eiichiro Oda schon einige Gelegenheiten, einen vor langer Zeit beiläufig klingenden Satz wieder hervorzuholen und ihm neuen Kontext zu verpassen. Auch der aktuelle Elban-Arc macht da keine Ausnahme, wie Fans feststellen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece bis einschließlich Kapitels 1.186 ein. Das am 28. Juni 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

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Nach 18 Jahren gibt es die Auflösung

Konkret geht es um One Piece-Kapitel 489, dem Epilog des Thriller Bark-Arcs. Nach dem erfolgreichen Kampf gegen Gecko Moria erinnert sich Brook – zu dem Zeitpunkt noch kein offizielles Mitglied der Strohhutpiraten – an die vergangenen 50 Jahre seines Lebens.

Dabei erzählt er auch beiläufig davon, dass er "vor langer Zeit der Anführer eines Konvois in einem bestimmten Königreich" war. Wie "vivvav" auffällt, haben wir exakt dieses Königreich nun in der (inzwischen abgeschlossenen) Rückblende der Kapitel 1.183 bis 1.186 gesehen.

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Was damals wie eine Randnotiz wirkte, ist 18 Jahre später dank des neuen Kontextes endlich klar: Brook meinte das Esperia-Königreich, in dem er aufgewachsen ist.

Schon jetzt wird die Rückblende für die Ausführung gelobt; das "18 Jahre lange Warten auf die Fortsetzung dieses einen Satzes hat sich gelohnt", meint vivvav hierzu.

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Viele der Kommentare sehen das als weiteren Beleg für die Langlebigkeit des One Piece-Universums: Nebensächliche Sätze, die ein Charakter mal sagt, können buchstäbliche Jahrzehnte später wieder an Bedeutung gewinnen – und ja, 2008 ist wirklich 18 Jahre her. Tut uns leid.

Als weiteres Beispiel für dieses Schema wird im Reddit-Beitrag vor allem Dr. Vegapunk genannt, der einst im Jahr 2006 lediglich als "brillianter Wissenschaftler" vorgestellt wurde. 20 Jahre später haben wir ihn in Aktion gesehen, und seit dem fertigen Egghead-Arc ist der Forscher zumindest temporär mit der Strohhutcrew verbündet.

Welcher Satz in One Piece hat euch Jahrzehnte später am meisten überrascht?

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