Brookes dunkle Vergangenheit: One Piece-Kapitel 1.183 lüftet ein 9 Jahre altes "Geheimnis" um die Heimat des Strohhutpiraten

Brooke verriet es im namensgleichen Arc selbst: Thriller Bark stammt aus seiner Heimat im West Blue. Kapitel 1.183 gibt nun weitere Details heraus – mutmaßlich. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Mit der Ankunft von One Piece-Kapitel 1.183 geht der mutmaßliche Höhepunkt des Elban-Arcs unentwegt weiter. Im Zuge dessen versteckt sich ein kleiner Hinweis auf eine lange zurückliegende Aussage von Strohhutmusiker Brooke, die endlich eine stichfeste Verknüpfung zwischen Thriller Bark und seiner Heimat liefert.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitels 1.183 ein. Das am 24. Mai 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Eine alte Aussage neu interpretiert

One Piece-Kapitel 1.183 führt uns mal wieder in eine Rückblende, die sich dieses Mal um den Strohhutpiraten Brooke dreht. Hier erzählt er uns vom Königreich Esperia, das als der Heimatort aller Instrumentenbauer beschrieben wird.

Wie der Fan-Account "Typical Joe" auf X hier feststellt, hat ein aus Esperia gezeigtes Schloss verdächtige Ähnlichkeiten mit einem Gebäude, das die Strohhüte einst auf Thriller Bark vorfanden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Den entscheidenden Hinweis lieferte Brooke im zugehörigen Arc: Hier erklärt das musikalische Skelett, dass Thriller Bark ursprünglich aus seiner Heimat im West Blue dorthin gebracht worden sei.

Sollte Esperia tatsächlich mit dieser Heimat identisch sein, würde das bedeuten, dass Gecko Moria – einst einer der Sieben Samurai der Meere – die schwimmende Festung aus Brookes Ursprungsregion übernommen hat.

Damals ließ sich diese Aussage kaum einordnen – Brookes Herkunftsgeschichte wurde im Anschluss kaum weiterverfolgt. Mit der verdächtigen Ähnlichkeit zwischen den Burgen und der ohnehin laufenden Rückblende dürften in diesem Kontext bald deutlich mehr an Details folgen.

Hierzu dürfte auch die Verbindung zu Gunko zählen, bei der es sich wohl um Esperia-Prinzessin Shuri handelt. Vor allem die Frage, wie aus dieser angeblichen Königsmörderin eine Heilige Ritterin werden konnte, dürfte Teil der nächsten One Piece-Kapitel sein.

Welche weiteren Details aus dem Thriller Bark-Arc könnte Oda in den nächsten One Piece-Kapiteln aufgreifen?