One Piece: Das Mysterium um Dr. Vegapunks Identität ist endlich gelüftet

Lilith ist der erste Vegapunk-Klon, den One Piece-Fans zu Gesicht bekommen. (Quelle: Toei Animation / Crunchyroll)

Sowohl im One Piece-Anime als auch im Manga befinden wir uns Anfang 2024 auf der Egghead-Insel - der Heimat von Dr. Vegapunk. Erstmals wurde der geniale Wissenschaftler in Mangakapitel 433 (oder Animefolge 315) erwähnt - inzwischen ist das rund 16 Jahre her.

Mit Ankunft auf der Egghead-Insel und dem Beginn des gleichnamigen Arcs lüftet sich schrittweise der Schleier rund um das jahrelange Mysterium: Wer ist Dr. Vegapunk überhaupt?

An dieser Stelle warnen wir euch vor Spoilern, da wir auf die One Piece-Ereignisse ab Mangakapitel 1.061 (Anime-Episode 1.091) eingehen.

Das steckt wirklich hinter Dr. Vegapunk

In Kapitel 1.061 von One Piece stellt sich eine junge Frau vor, die sich selbst als Dr. Vegapunk bezeichnet und damit erstmal für Verblüffung sorgt. Bisher wurde Vegapunk stets als älterer Mann gesehen.

Nur wenige Kapitel später folgt die Auflösung: Die Frau hört eigentlich auf den Namen Lilith und ist eine von insgesamt sechs Klonen des ursprünglichen Vegapunk, die dieser auch als "Satelliten" kennzeichnet.

Diese sechs Satelliten von Vegapunk hören auf bestimmte Namen, die ihr in der folgenden Liste nachschlagen könnt. In der Klammer steht jeweils das Persönlichkeitsmerkmal, das am ausgeprägtesten beim entsprechenden Satelliten ist:

Punk-01: Shaka (Gerechtigkeit)

Shaka (Gerechtigkeit) Punk-02: Lilith (Boshaftigkeit)

Lilith (Boshaftigkeit) Punk-03 : Edison (Idee)

: Edison (Idee) Punk-04: Pythagoras (Weisheit)

Pythagoras (Weisheit) Punk-05: Atlas (Gewalt)

Atlas (Gewalt) Punk-06: York (Gier)

Die sechs Satelliten teilen sich zusammen mit dem "Hauptkörper" ein einziges Bewusstsein, das regelmäßig in den "Punk Records" aktualisiert wird.

In diesem Sinne handelt es sich also um sieben Teile eines großen Ganzen; alle Satelliten sowie Dr. Vegapunk zusammengenommen ergeben erst die Identität des wissenschaftlichen Genies.

Doch warum benötigt Vegapunk überhaupt sechs weitere Körper? Die Antwort hierauf liegt in der Teufelsfrucht, die der Wissenschaftler gegessen hat: Die "Nomi Nomi no Mi" ist die Gehirn-Frucht, die es ihm erlaubt, unendliche Mengen an Informationen in seinem Gedächtnis zu speichern.

Damit geht aber auch ein stets wachsender Kopf einher, um gewissermaßen Platz für alles Gemerkte zu schaffen. Irgendwann wurde dieser aber zu groß, sodass sich Vegapunk dazu entschied, die Last buchstäblich aufzuteilen.

Im Zuge der Ereignisse auf Egghead-Island sind von den ursprünglichen sechs Satelliten aber nicht mehr viele übrig geblieben.

Yorks Verrat an Vegapunk sorgte in letzter Konsequenz dafür, dass sowohl Edison als auch Pythagoras ihr Leben ließen, um dem Wissenschaftler sowie der Strohhutbande zur Flucht zu helfen.

