One Piece: Wer hat den längsten Kopf? Fan stellt lustige Frage an den Autor und bekommt sogar eine Antwort

Welcher One Piece-Charakter hat den längsten Schädel?

In der SBS-Ecke des Mangas beantwortet Eiichiro Oda Fragen zu seinem Werk One Piece. Lesende des Mangas können dem Autor so Fragen stellen, die sie brennend interessieren. Dadurch hatten wir zum Beispiel bereits erfahren, wie die Teufelsfrucht von Jewelry Bonney heißt.

In Ausgabe 97 hat ein Fan eine besonders merkwürdige Frage gestellt. Während andere Leser*innen nach besonderen Informationen zu ihren Lieblingscharakteren fragen, ging es hier einfach nur um die Kopfgröße zweier Charaktere (via thelibraryofohara).

One Piece: Wer hat den längsten Kopf?

Was war die Frage? Der Fan hatte schlaflose Nächte und wurde ganz ängstlich, weil er nicht wusste, wer den längeren Kopf hat: Vize-Admiral Strawberry oder Ninja Fukurokuju aus Wano Kuni. Beide Charaktere haben einen ungewöhnlich langen Schädel und sind deshalb größer als normale Menschen.

Vize-Admiral Strawberry hat eine lange Mütze auf dem Kopf, doch Oda bestätigte bereits, dass es sich dabei um den besonders langen Schädelknochen von Strawberry handelt. Bei Fukurokuju wissen wir dank seiner Glatze natürlich ebenfalls, dass seine Kopfform natürlich ist.

Wer hat denn nun den längeren Kopf? Oda nimmt die Frage sehr ernst und rät dem Fan, die beiden Charaktere nebeneinander zu halten. Wenn die beiden miteinander verglichen werden, zeigt sich, dass Strawberry eindeutig den längeren Kopf hat.

Er fügt sogar noch hinzu, wieso Starwberrys Kopf noch länger wird: Es heißt nämlich, dass sein Kopf jedes Mal größer werde, wenn er depressiv werden würde.

Doch dem GamePro-Team ist noch ein weiterer Kandidat eingefallen, der im Rennen um den längsten Kopf dabei gewesen wäre. Er taucht im neuen Egghead Island-Arc auf:

Wer hat ebenfalls einen langen Kopf? Dr. Vegapunk hat vor der Erschaffung seiner Satelliten ebenfalls einen großen Kopf gehabt. Sein Schädel wuchs durch die Gehirn-Frucht, die er gegessen hatte. Um sein Arbeitspensum zu vervielfachen, teilte er sich in sechs Persönlichkeiten auf, weshalb sein Kopf heutzutage ein kleineres Volumen einnimmt.

Doch zur damaligen Zeit hätte der Kopf von Dr. Vegapunk locker mit dem Schädel von Strawberry mithalten können. Deshalb vermuten wir, dass der junge Vegapunk auf Platz 1 der längsten Schädel gelandet wäre.

Welche Frage würdet ihr Oda stellen, wenn ihr die Chance hättet?