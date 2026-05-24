One Piece: Es gibt eine komplette interaktive Karte zur Serie, wo ihr alles Wichtige zur Story, Kultur und Topografie in der Welt finden könnt

Nami wäre sehr stolz auf diesen One Piece-Fan (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Bei so einer großen Welt und langjährigen Geschichte wie die von One Piece, verlieren Fans nicht allzu selten auch einmal den Überblick darüber, wo sich ein Ort überhaupt befindet und wie weit die Strohhüte eigentlich schon gesegelt sind.

Damit jeder zukünftig den Überblick bewahrt, hat ein Fan die komplette Welt von Eiichiro Odas Werk in eine interaktive Karte mit allen möglichen wichtigen Informationen verwandelt – und jetzt ist sie endlich online.

Es wurde fünf Jahre lang daran gearbeitet

Am 17. Mai 2026 hat die Community von One Piece etwas Großes geleistet – oder eher gesagt ein ganz bestimmter Fan hat der Community etwas ganz Besonderes "geschenkt": Eine interaktive Karte zum weltberühmten Manga- und Anime-Werk – und jetzt auch Live-Action-Serie.

Bei dem Schöpfer dieses großen Projektes handelt es sich um den bekannten X-User und YouTuber Arthur - Library of Ohara, der in seinem Social-Posting die Community über die Veröffentlichung der Karte informiert.

Den X-Beitrag von Arthur könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In seinem Post berichtet er davon, dass er ganze fünf Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat und die Karte den kompletten Planeten Bluestar – auf dem die Ereignisse in One Piece stattfinden – zeigt.

Hier gibt's die Karte

Auf der englischen Seite befindet sich neben einem Tutorial auch ein eingebettetes, über fünf Stunden langes YouTube-Video, in dem er auf die großen Orte der bisherigen Handlungsstränge der Geschichte eingeht.

Kostenlos und vollgepackt mit Lore von One Piece

Er betont in seiner Ankündigung, dass die Karte für jeden kostenlos ist und sie alle möglichen Informationen der unterschiedlichen Regionen, Länder und ihre Einwohner*innen umfasst. Dazu gehören auch Kleinigkeiten und Details wie alle Ebenen des Whole Cake-Schlosses auf Whole Cake Island oder die Hainhöhlen von Sabaody.

Die Route der Strohhüte aktiv mitverfolgen und den Fundort der einzelnen Poneglyphen im Auge behalten

Außerdem können Fans mithilfe der interaktiven Weltkarte auch die Route der Strohhüte während der gesamten bisherigen Geschichte von One Piece mitverfolgen.

Arthur hat sogar die einzelnen Zeitlinien, wo sich die Strohhüte zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte befanden, hinzugefügt und die entsprechenden Kapitel im Manga angegeben.

Somit hat die Community also nicht nur einen Überblick über die bislang gefundenen Poneglyphen, Länderkulturen und Orte in One Piece, sondern auch, welche Inseln bisher noch nicht von den Strohhüten besucht wurden und womöglich in Zukunft auftauchen werden.

Wie gefällt euch die interaktive Karte zu One Piece und welche Entdeckung habt ihr jetzt schon dank des großen Projekts von Arthur gemacht?