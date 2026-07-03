One Piece-Fans fragen sich immer noch, was hinter Imus Silhouette steckt - denn der Antagonist sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich

One Piece-Fans diskutieren auf Reddit, was Imus rätselhafte Silhouette bedeutet – und warum die Figur in Elban völlig anders aussieht. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Vor etwas mehr als acht Jahren debütierte ein One Piece-Charakter auf einem Thron, der eigentlich leerstehen sollte: In Kapitel 906 tauchte der mysteriöse Imu erstmals als Silhouette auf; im Folgekapitel zeigte sich, dass es sich bei ihm um das geheimgehaltene Oberhaupt der Weltregierung handelt.

Mehr als 250 Kapitel später wissen wir, wie Imu tatsächlich aussieht – und die One Piece-Community kommt wieder auf die Silhouette zu sprechen, die so gar nicht zum Aussehen passen will.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte bis einschließlich One Piece-Kapitel 1.186 ein. Die Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

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Silhouette und Aussehen passen nicht – aber warum?

Konkretisiert wurde die Diskussion von "AvocadoImmediate3240" im One Piece-Subreddit: Was genau hat es mit der schlanken Silhouettengestalt auf sich, in der Imu ursprünglich gezeigt wurde – und warum unterscheidet sich diese Form so deutlich von der Gestalt, in der Imu aktuell in Elban auftritt?

Im Beitrag selbst werden einige Möglichkeiten genannt. Vielleicht trug Imu damals einen Umhang über der jetzigen Form, oder die Silhouette ist nur eine optische Täuschung – oder es handelt sich um zwei tatsächlich unterschiedliche Körper.

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Teufelsfrucht-Transformation oder wahre Gestalt?

Die meistgestützte Theorie führt "gameleon" an: Als Imu in Elban ankommt, hustet die Figur Blut und verwandelt sich sichtbar in die aktuelle Form. Daraus schließt gameleon, die heutige Gestalt könnte Imus erwachte Teufelsfrucht-Form sein – während die Silhouette die ursprüngliche Erscheinung zeigt.

Ein weiterer Kommentar unterstützt: Während der Verwandlung sind Flügel gewachsen, Imus charakteristische Krone fehle in der aktuellen Form komplett.

Wieso Imu überhaupt Blut spuckt, bleibt dabei umstritten. "JoeScotterpuss" verweist darauf, dass Imu die Silhouettenform bereits auf Esperia annahm und offenbar nur die aktuelle Gestalt annimmt, wenn ein Kampf bevorsteht – zu einem erkennbaren körperlichen Preis.

Die Ältesten haben zudem unmissverständlich gewollt, dass Imu Mary Geoise nicht verlässt; die Szene mit dem Blutspucken fällt direkt mit Imus Aufbruch zusammen. Allerdings: Auch die Teleportation selbst könnte die Ursache für das Blut sein.

Eine etwas andere Theorie liefert "Space_Gh0st_Tad". Ausgangspunkt sind zwei belegte Fakten: Die Fischmenscheninsel liegt direkt unter der Red Line, und ihr gesamtes Sonnenlicht stammt aus einem Loch im Kontintent – genau an der Stelle, an der auch Mary Geoise liegt. Die Lichtquelle in Form von Sonnenbaum Eve könnte eine Eigenschaft besitzen, die Imu vor dem Altern schützt.

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Die radikalste Theorie: Ein Alien auf einem fremden Planten

Am weitesten geht die Theorie von "Silvery_Cricket": Imu sei ein kolonisierender Außerirdischer, dessen Silhouettenform die tatsächliche biologische Erscheinung zeige. Die aktuelle Gestalt wäre demnach eine Transformation, die die Existenz Imus außerhalb einer versiegelten Umgebung ermöglicht – allerdings auch für eine dauerhafte Anpassung an die fremde Umgebung nicht ausreicht, was das Blutspucken erklären würde.

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