One Piece-Leaks zu Kapitel 1179 enthüllen endlich die wahre Identität von Imu – und von dieser Person habt ihr schon gehört

Oda zeigt im kommenden Kapitel, wer sich hinter dem Antagonisten verbirgt. (© Eiichio Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda hält sich scheinbar beim One Piece-Manga nicht mehr zurück und geht mit der neuesten Enthüllung des kommenden Kapitels 1179 aufs Ganze. Laut Leaks bekommen Fans 8 Jahre nach Imus erstem Auftritt in der Geschichte den Hauptantagonisten endlich richtig zu Gesicht.

Es ist also so weit: Oda enthüllt, wer sich wirklich hinter Imu verbirgt, und womöglich habt ihr von der Person sogar schon gehört – solange es kein schlechter Aprilscherz ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Imus wahrer Identität.

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Autoplay

Imu betritt offiziell die Bühne

Wie nahezu jeden Dienstag sind auch heute erste Leaks zum nächsten Kapitel von One Piece aufgetaucht (via Pewpiece), aber dieses Mal hat Eiichiro Oda die Samthandschuhe komplett abgelegt.

In den Leaks wird bestätigt, dass sich Imu wirklich persönlich nach Elban begibt. Obwohl die Fünf Weisen versuchen den Antagonisten davon abzuhalten und stattdessen einen Admiral schicken zu wollen, lehnt Imu ab und macht sich selbst auf den Weg.

Mithilfe des magischen Kreises gelangt er direkt zum Schloss auf Elban und entfesselt dort sein gewaltiges Königshaki – offenbar, um seine Ankunft anzukündigen und Monkey D. Ruffy und seine Verbündeten mit seiner Präsenz zu provozieren.

Genau in diesem Moment soll schließlich auch seine Identität enthüllt werden – ein Reveal, auf den Fans seit über acht Jahren warten. Nerona Imu hat sein offizielles Debüt.

Der König der Welt zeigt sein Gesicht und von ihm habt ihr alle gehört

Laut dem Insider handelt es sich beim Hauptantagonisten um niemand anderes als Nerona Imu, eines der zwanzig Gründungsmitglieder der Weltregierung vor über 800 Jahren. Ivankov hatte bereits viele Jahre zuvor die Vermutung geäußert, dass Imu und der Herrscher der Nerona-Familie ein und dieselbe Person sein könnten.

Nerona Imu soll in diesem Kapitel als König der Welt vorgestellt werden, die besondere Fähigkeit “Teufelsfrucht” haben und den Titel des “Weisen Nerona Imu” tragen. Dabei gibt es Spekulationen, dass Imu im Besitz aller Teufelskräfte ist oder zumindest etwas mit dem Ursprung der Teufelsfrüchte zu tun hat. Immerhin wird seine besondere Fähigkeit nur als Teufelsfrucht gelistet.

Nerona Imu erinnert an den Teufel in Person und ist womöglich Lunarier

Unglücklicherweise gibt es zu den Leaks keine Bilder des Hauptantagonisten, sondern nur Beschreibungen zu seinem Aussehen. Demnach soll Imu männlicher Natur sein, attraktive Gesichtszüge, weiße lange Haare und gebräunte Haut haben.

Aktuell gibt es in der Community ausschließlich KI-generierte Bilder zum Antagonisten. Wir werden den Artikel anpassen und mit neuen Informationen füllen, sobald es die ersten richtigen Bilder zum Antagonisten aus dem Manga gibt.

Dabei wird auch von mehreren Insider*innen angemerkt, dass er genau wie Ruffy (in Gear 5) Wolken ähnliche Strukturen um sich hat, die aber in seinem Fall schwarz sind und Augen aufweisen – wie die seiner Silhouette und verglichen mit der Darstellung von Engeln aus der Bibel.

Auf Imus Oberkörper sollen viele kreisförmige Tattoos zu sehen sein, da er keine Kleidung am Oberkörper trägt und lange Hörner am Kopf hat, ähnlich wie Kaido. Sein Schwanz soll dem eines Teufels ähneln und sein Aussehen wird mit dem eines Lunariers verglichen – mit der Vermutung, dass er zu der Spezies gehört.

Wie ist eure Meinung zu dem Reveal und eure Gedanken zum Aussehen von Imu?