One Piece hat ein richtig gutes Kartenspiel und ihr bekommt es jetzt sogar in einer Collector's Edition im Top-Angebot!

In den Booster Packs der Devil Fruit kann alles sein. Auch coole Varianten haben gute Chancen gezogen zu werden!

Nur wenige wissen überhaupt, dass es ein One Piece Kartenspiel gibt. Kein Wunder, denn das Trading Card Game gibt es erst seit knapp einem Jahr. Doch schon jetzt braucht es sich nicht hinter Konkurrenten wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh zu verstecken, denn der Spielspaß und die taktische Tiefe sind enorm!

Deshalb solltet ihr den Deal nicht verpassen Drei Booster zum Top Preis

Teufelsfrucht macht sich gut im Regal

Zwei exklusive Karten und exklusive Kartenhüllen

Einzigartiger TCG-Spielspaß

Das macht das One Piece TCG zu einem der besten auf dem Markt

Damit ihr wisst, was ihr mit diesem Deal bekommt, erkläre ich euch kurz die Grundlagen des Kartenspiels One Piece und warum es so viel Spaß macht. Ziel des Spiels ist es, den gegnerischen Captain auszuschalten. Jeder Captain hat eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten und insgesamt fünf Leben, von denen man jedes Mal eins abzieht, wenn man seine Lebenspunkte auf 0 gebracht hat.

Ihr müsst nun mit euren Karten eine Crew zusammenstellen und mehrere Angriffe auf den gegnerischen Captain starten. Dieser wird natürlich dasselbe versuchen und beide Spieler müssen auch ein Gespür dafür entwickeln, wann man in die Verteidigung geht und eventuell ein Crewmitglied für das Leben des Captains opfern muss.

Hier eine kleine Visualisierung, wie das Spielbrett aufgebaut ist und wie das Spiel funktioniert.

Und da beginnt der Spaß: Jeder Captain hat unterschiedlich viele Lebenspunkte und unterschiedliche Effekte, die das eigene Spiel maßgeblich beeinflussen. Rund um die Captain-Effekte lassen sich mit Ereigniskarten, Arenakarten und Crewmitgliedern (die ebenfalls Effekte haben können) viele verschiedene Decks und kreative Kombinationen zusammenstellen.

Ein Beispiel: Zoro von den Strohhutpiraten hat als Captain weniger Lebenspunkte und läuft daher Gefahr, seine Lebenspunkte schnell zu verbrauchen. Dafür hat er einen sehr aggressiven Spielstil, mit dem man den gegnerischen Captain in wenigen Zügen K.O. schlagen kann. Ein Gegenmittel könnte z.B. sein, Enel als Captain zu wählen, der dank seiner Donnerfrucht einmalig ein Leben zurückerlangen kann.

Leichter Einstieg zum Top-Preis

Ein weiterer großer Vorteil des One Piece Kartenspiels ist, dass man als Neueinsteiger zu einem extrem niedrigen Preis sofort losspielen kann. Ich empfehle Anfängern, sich zunächst eines der zahlreichen Starter Decks zu kaufen, mit denen man für 11,99 € ein komplett spielbares Deck erhält. Die beiden aktuellsten Startersets mit Ruffy und Yamato sind sogar ebenfalls reduziert!

Obwohl der Einstieg recht günstig ist und man mit den Starterdecks viel Spaß und Möglichkeiten hat, können Booster, wie bei vielen TCGs, schnell ins Geld gehen. Hier kommt diese Teufelsfruchtbox ins Spiel, die neben einer coolen Teufelsfrucht fürs Regal auch exklusive Karten und Kartenhüllen enthält.

In der Teufelsfrucht-Box gibt's zu einem fairen Preis 3 Booster und exklusive Kartenhüllen und Don-Karten

Für Einsteiger ist diese Box die ideale Gelegenheit, das eigene Starterdeck direkt ein wenig zu individualisieren und für erfahrene One Piece TCG Spieler eine günstige Möglichkeit, an Booster zu kommen. Dank der Aktion bei MediaMarkt ist die Box nochmal fast 5€ günstiger und man bekommt quasi 3 Booster zum Preis von 2 und dazu noch alle Vorteile einer Collector's Edition!