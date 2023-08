One Piece auf Netflix: Fans feiern cooles Sanji-Easter Egg, das die Liebe zum Detail in der Serie zeigt

Sanji ist in One Piece unter anderem dafür bekannt, Schmuck zu tragen und das tut er auch in der Netflix-Serie.

Netflix bringt noch diesen Monat die lang erwartete und skeptisch beäugte One Piece-Realverfilmung an den Start. Dazu wird natürlich kräftig die Werbetrommel gerührt und neben Trailern und allerlei Interviews gibt es auch Poster.

Auf einem davon haben findige Fans jetzt ein ganz besonderes Detail entdeckt, das richtig gut ankommt. Anscheinend gehen die Macher*innen der Verfilmung mit viel Gespür für die Kleinigkeiten und Liebe zum Detail ans Werk.

One Piece: Netflix-Poster zeigt Sanji und Fans feiern cooles Easer-Egg

Darum geht's: Die Netflix-Verfilmung von One Piece startet Ende des Monats und ihr könnt dann gleich die ganze erste Staffel auf einmal gucken. Passend dazu wurde jetzt unter anderem noch ein Poster veröffentlicht, auf dem Sanji zu sehen ist. Der Koch der Strohhutpiratenbande trägt darauf einen ganz speziellen Ring.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist das für ein Ring? Es handelt sich bei diesem Ring um eine stilisierte Totenkopfflagge (aka Jolly Roger auf Englisch). Allerdings wurde der Totenkopf durch einen Hühnchenkopf mit Kochmütze ersetzt und statt zwei gekreuzten Knochen sehen wir ein Messer und eine Gabel. Das kommt alteingesessenen One Piece-Fans natürlich bekannt vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Jeffs Piratenflagge am Finger: Sanji trägt hier offensichtlich das Zeichen seines (Zieh-)Vaters Jeff, mit dem ihn eine enge Beziehung verbindet und von dem er viel gelernt hat.

In One Piece ist Jeff (im Englischen Zeff) nicht nur für die Rettung des jungen Sanji verantwortlich, die beiden haben auch gemeinsam das berühmt-berüchtigte schwimmende Restaurant Baratie betrieben. Wie die in der Serie aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

1:59 One Piece: Netflix enthüllt einen ersten Blick auf das Set der Serie

Emotionale Reaktion der Fans: Sanji zeigt seine Zuneigung zu seiner Vaterfigur Jeff also durch dieses kleine Detail, was bei den Fans sehr gut ankommt. Auch wenn sich die beiden Figuren in Manga und Anime oft streiten, geht die Liebe zwischen ihnen offensichtlich sehr tief.

Dass dieses Detail nun durch diesen Ring sogar auf einem Poster zur Verfilmung von Netflix wiederkehrt, lässt auf noch mehr Detailverliebtheit hoffen.

Es dauert nicht mehr lange: Am 31. August startet die erste Staffel von One Piece auf Netflix und es werden alle Folgen auf einmal verfügbar sein.

Wie findet ihr den Ring? Wäre euch der überhaupt aufgefallen und freut ihr euch auf die Serie?