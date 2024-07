Darauf mussten One Piece Fans ein Jahr lang warten: Das sind die Anime-Neuveröffentlichungen im August auf DVD und Blu-Ray

Kaido gibt in der neuesten One Piece Ausgabe einen ersten Geschmack darauf, was er wirklich kann!

Es ist schon lange her, dass Fans von One Piece Anime-Nachschub für zu Hause bekommen haben. Über ein Jahr mussten viele Fans auf eine neue Ausgabe warten. Und während die letzten Boxen des umfangreichen Wano-Arc nur Vorbereitungen waren, geht es nun endlich gegen Kaido auf seiner Heimatinsel Onigashima.

Aber auch abseits von One Piece haben Anime Fans im August Grund zur Freude. Isekai-Anime ist mit Serien wie Danmachi oder Meine Wiedergeburt als Schleim angesagter denn je. Mushoku Tensei ist der neueste Megahit des Genres und jetzt erstmals auf Blu-Ray und DVD erhältlich. Wir zeigen, was sonst noch im August auf Blu-Ray und DVD erscheint.

Alle Anime-Veröffentlichungen im August 2024 im Überblick

Bevor wir auf die Highlights des Monats One Piece und Mushoku Tensei näher eingehen, haben wir alle Neuerscheinungen des Monats in einer Übersicht zusammengestellt:

Highlights:

Anime-Filme:

Komplettboxen:

Neue Volumes:

Für Anime-Fans dürften vor allem zwei Serien-Neustarts das Highlight sein. Mit Tokyo Revengers und Mushoku Tensei gehen im August gleich zwei Fanlieblinge an den Start. Auch etablierte Serien, die sich großer Beliebtheit erfreuen, wie Spy X Family oder Vinland Saga, erhalten eine zweite Staffel. Wir fassen kurz zusammen, was es mit dem Hype um Mushoku Tensei auf sich hat und was die heiß erwartete neue One Piece Ausgabe zu bieten hat.

Alles, was ihr vor dem bombastischen Finale der Wano-Arc braucht!

Der Anime One Piece ist fast schon berüchtigt für seine riesigen Arcs und die vielen Episoden des gigantischen Wano Arcs benötigen auch viele Boxen. Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass die One Piece Fans die letzte Anime-Box bekommen haben. Der Anime lief zwar weiter, aber für alle, die kein Crunchyroll-Abo haben, ist es die beste Möglichkeit, die Folgen zu sehen und endlich gibt es Nachschub.

Kaido ist der mit Abstand härteste Gegner für Ruffy und die Strohhüte und das nicht nur wegen seiner unglaublichen Stärke.

Während die letzten beiden Episoden die Einleitung und Vorbereitung für den Angriff auf Kaido waren, ziehen die Strohhüte mit ihren Samurai-Freunden in den Kampf gegen Kaido. Und obwohl es jede Menge Action gibt, erfährt man den Ausgang des Kampfes Ruffy gegen Kaido und seine Folgen erst in der nächsten und letzten Wano-Box.

Dieser Anime hat mehr Vorbestellungen als Dragonball und One Piece

Derzeit sind sowohl Dragonball als auch One Piece dabei, ältere Episoden in HD auf Blu-ray neu zu veröffentlichen. Diese Neuveröffentlichungen führen fast jeden Monat die Vorbestellungen bei Amazon an. Nur wenige besondere Anime, wie z.B. Spy X Family, können diesen Rang streitig machen. Zu diesen Anime gehört nun auch Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

Wie der vollständige Titel vermuten lässt, handelt es sich bei Mushoku Tensei um einen Isekai-Anime. In diesem Anime-Genre besteht die Rahmenhandlung darin, dass die Protagonisten in einer völlig anderen Welt wiedergeboren werden. Wiedergeboren? Genau, das bedeutet, dass die Protagonisten ziemlich früh in der Handlung sterben.

Inhaltlich geht es also in den ersten Folgen darum, das alte Leben der Protagonisten und ihre Probleme dort zu zeigen. Die Probleme und Charakterzüge der Hauptfiguren werden dann in der neuen Welt aufgearbeitet und mit dem neuen Setting in einen neuen Kontext gestellt.

In seinem neuen Leben lernt Rudeus in einer wunderschönen Fantasy-Welt einiges über Magie und mehr.

Die Geschichte von Mushoku Tensei beginnt tragisch. Der 34-Jährige wird von seinen Eltern verstoßen, die es leid sind, ihn in diesem Alter noch zu finanzieren. Er sucht erfolglos nach Arbeit und führt ein ziemlich einsames und deprimierendes Leben, bis er eines Tages bei einem Verkehrsunfall plötzlich stirbt.

Er wird als Rudeus Greyrat in einer wunderschönen mittelalterlichen Fantasiewelt wiedergeboren. Zunächst noch ein Säugling, bekommt Rudeus in seinem neuen Leben eine zweite Chance, die er nicht ungenutzt lassen will. Doch neben dem Wissen um sein früheres Leben schlummern auch perverse Fantasien in ihm, die er erst in den Griff bekommen muss.