Chopper von One Piece sollte ursprünglich komplett anders aussehen und war das pure Gegenteil vom finalen Design

Vor Kurzem haben wir euch gezeigt, wie sich Eiichiro Oda Chopper in der Netflix-Serie vorstellt, nun zeigen wir euch seine ursprünglichen Pläne für Choppers Aussehen in One Piece – und das habt ihr sicher nicht kommen sehen.

Choppers ursprüngliches Design

Tony Tony Chopper ist ein kleines niedliches Rentier und Mitglied und Maskottchen der Strohhut-Piraten, welches sich mithilfe von sogenannten Rumble Balls in verschiedene Formen verwandeln und so kämpfen kann. Aber dieses niedliche Aussehen war nicht die eigentliche Vorstellung von One Piece Mangaka Oda, sondern ein kettenrauchendes und deprimiertes Rentier, das keinen allzu freundlichen Eindruck auf uns macht.

Der Reddit-User Competitive_Fruit901 teilte in einem Post eine alte Skizze zu Choppers originalem Design von Oda.

Das zeigt die Zeichnung: Auf der Zeichnung ist ein genervtes Rentier in gestreifter Kleidung zu sehen. Unten rechts im Bild befindet sich zudem eine kleine Skizze vom rauchenden Chopper. Die Fans spekulieren anhand der Kleidung und seinem aggressiven Gesichtsausdruck, dass Chopper ursprünglich von Oda als kettenrauchender und leicht reizbarer Einbrecher geplant war.

Ein anderer Reddit-User namens JJSilverfin zeigte einen anderen Ansatz von Oda für Choppers damaliges Design.

Aus dem Subreddit r/OnePiece und von Nutzer JJSilverfin. © Eiichiro Oda

In dieser Version trägt das Rentier ein loses Hemd und ein Schwert an der Seite, was darauf hindeutet, dass Chopper mit Schwertern oder Waffen kämpfen sollte. Unverändert von der anderen Skizze raucht er auch in diesem Design und hat zusätzlich auch deutliche Augenringe und einen recht müden Gesichtsausdruck.

Das lange Gesicht und die recht aggressiv wirkende Persönlichkeit aus den Zeichnungen erinnert einige Fans an den Hund “Chouchou” aus der Orange Town Arc, welcher die Tierhandlung nach dem Tod seines Meisters bewacht hat.

Denkt ihr, Oda wird das Design in Zukunft wieder aufgreifen? Hättet ihr Interesse daran, diese Version von Chopper in der Serie zu sehen?