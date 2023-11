One Piece-Schöpfer zeigt, wie Chopper in Netflix-Serie aussehen könnte und mit dem Ergebnis habt ihr sicher nicht gerechnet

So sieht Chopper im Anime aus. Jetzt gibt es einen ersten möglichen Ausblick auf den Look der Figur in der Live-Action-Serie.

Die Live-Action-Adaption von One Piece feiert seit ihrem Release Ende August riesige Erfolge. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf die zweite Staffel groß ist, an der auch schon fleißig gearbeitet wird. Besonders neugierig und gespannt sind die Fans auf den Look des kleinen Crewmitglieds, das gleichzeitig auch Maskottchen und Arzt der Bande ist: Chopper.

Nun hat Oda höchstpersönlich im Frage- und Antworten-Bereich in Band 107 seine eigene Vorstellung vom Live-Action Chopper in Form einer Zeichnung geteilt und die Reaktionen darauf sind gemischt.

Odas Idee zum Live-Action Chopper

Reddit-User MuriloZR hat Zeichnung und Nachricht von Oda von der SBS-Sektion in Band 107 auf Reddit geteilt:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Ein Rentier auf zwei Beinen, bedeckt in der Kleidung aus der Serie, bestehend aus der kurzen roten Hose, dem blauen Rucksack auf dem Rücken und dem großen pinken Hut mit weißem Kreuz in der Mitte. Seine Ohren sowie das Geweih, das fast so groß ist wie sein Körper, ragen durch den Hut wie in der Serie.

Unter dem Bild befindet sich eine Nachricht über die Live-Action Serie von Oda für Fans, die wir für euch übersetzt haben:

"Ich bin so glücklich zu sehen, dass die Live-Action-Adaption von One Piece, die auf der ganzen Welt zu sehen ist, so ein großer Hit ist. Mir ist aufgefallen, dass Inaki, der Ruffy spielt, und der Rest der Besetzung auf dem Weg sind, große Hollywood-Stars zu werden. Das bedeutet, dass ich mit großen Hollywood-Stars befreundet sein werde. IST DAS NICHT UNGLAUBLICH??? Alle in der Besetzung, bitte vergesst mich nicht. Nun denn, ab in mein Zimmer, zum Kritzeln wie immer!! Band 107 geht gleich los!" - Eiichiro Oda in Band 107

So reagieren die Fans auf Live-Action-Chopper

Die Reaktionen der Fans auf den Live-Action-Chopper sind gemischt. Während sich manche mit dem Stil durchaus anfreunden können, sind andere ganz und gar nicht begeistert. Hier ein paar Auszüge der Reaktionen.

"Er sieht gut aus." Prokonx (Reddit)

"Oh Gott, ich hoffe er sieht nicht so aus!" Bruhmom3ntz (Reddit)

"Das… ist nicht schlecht. Ich mag es irgendwie." Jermo_Zeno (Twitter/X)

"Oda bitte mach nie wieder Scherze darüber." DismasN (Twitter/X)

"Ich mein, ist es denn so schockierend, wenn ein Rentier wie ein Rentier in Live-Action aussieht?" 0n0e0l0l0a (Twitter/X)

Die erste Staffel zur Live-Action-Serie von One Piece umfasst 8 Folgen, die jeweils zwischen 40 und 50 Minuten lang sind und auf Netflix verfügbar sind. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt worden, aber genauere Details zum Release und Umfang sind nicht bekannt.

Wie findet ihr Odas Pitch zu Live-Action Chopper? Seid ihr gespannt darauf, wie Chopper in der zweiten Staffel letzten Endes aussehen wird?