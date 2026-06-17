One Piece: Folge 1.166 zeigt Anime-Fans zum ersten Mal den "echten" Sonnengott Nika

Der Sonnengott Nika erhält in One Piece Folge 1.166 seinen ersten echten Anime-Auftritt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Seit über vier Jahren kennen Anime-Zuschauer*innen die Legende des Sonnengotts Nika – jetzt bekommt die Lichtgestalt erstmals einen Auftritt, der mehr als nur eine Silhouette der mythischen Figur zeigt. In Folge 1.166 gehen die Charaktere nämlich etwas genauer auf den damaligen Krieger ein.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte der am 14. Juni 2026 veröffentlichten One Piece-Folge 1.166 ein. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll verfolgen.

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Die aktuelle Episode dreht sich im Kern um das Aufeinandertreffen von Loki und den göttlichen Rittern, legt ihren Schwerpunkt aber auf die Geschichte Elbans. Die Riesen erzählen dabei von Nika, dem "Krieger der Befreiung" – jener Gestalt, deren Legende sie als einzige Kultur über die Jahrhunderte bewahrt haben.

Genauer gesagt wissen wir von Nika bereits, dass es sich um eine sagenumwobene Person handelt, die Sklaven und Sklavinnen befreite und Unterdrückten ihr Lächeln zurückgab. So viel verriet uns Who's Who in Episode 1.040; vom Sonnengott selbst war allerdings nur eine Silhouette zu sehen.

Genau das ändert sich mit Folge 1.166, denn die Elban-Riesen zeigen eine Wandmalerei, auf der Nika genauer zu sehen ist:

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Weiterhin ist nicht viel zu erkennen – eine Ähnlichkeit fällt dann aber doch auf. Denn nachdem Ruffys Teufelsfrucht sich als die Hito-Hito-no-Mi, Modell: Nika entpuppte, sieht der Strohhutkapitän in der neu erworbenen Gear-5-Form dem Sonnengott verblüffend ähnlich.

Dass die Wurzeln der Nika-Legende ausgerechnet in Elban liegen, hatte zuvor bereits Vegapunk im Egghead-Arc angedeutet. Entsprechend dürften Anime-Fans in den kommenden One Piece-Folgen noch etwas mehr erfahren – ab Juli legt Toei Animation allerdings erstmal eine zweimonatige Pause ein.

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