Kein One Piece ab Juli: Die Serie legt wieder eine Pause ein – aber Fans können sich auf einen anderen OP-Anime freuen

Nami möchte euch noch einmal dran erinnern, dass es Zeit für eine kleine Pause ist – aber nicht für sie. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime steuert inmitten des Elban-Arcs auf den Höhepunkt seiner ersten Staffelhälfte zu und Fans müssen sich schon nächsten Monat auf eine kurze Pause der Hauptserie einstellen.

So ganz ohne One Piece geht es in dieser Zeit aber nicht weiter: Während die Hauptserie eine kleine Pause einlegt, können Fans sich auf die Anime-Adaption von One Piece: Heroines freuen.

One Piece bekommt noch zwei weitere Folgen bis zur Pause

Bereits vor der Rückkehr des One Piece-Animes im April 2026 wurde bekannt gegeben, dass die Serie ab 2026 nur 26 Episoden pro Jahr bekommen wird.

Als Grund für diese Entscheidung wurde das Adaptionstempo des Animationsstudios Toei Animation genannt. Das Studio wollte das Risiko, Odas Manga-Vorlage in Zukunft einzuholen und dann längere Pausen einlegen zu müssen, minimieren.

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Autoplay

One Pieces Manga-Vorlage befindet sich aktuell ebenfalls noch im Elban-Arc und der Schöpfer hatte im Vergleich zu den Vorjahren in letzter Zeit häufiger Pausen eingelegt – womöglich auch aufgrund seiner Arbeit an der Live-Action-Serie von Netflix.

Mit dem Release der nächsten zwei Episoden hat die aktuelle Season von One Piece ihre Staffelhälfte von 13 Folgen erreicht und würde in die saisonale Pause gehen, um einige Monate später – vermutlich Oktober oder September – mit der zweiten Staffelhälfte weiterzumachen.

Dem Insider und X-User TheWillOfMarco zufolge lauten die Titel der nächsten beiden Episoden:

Episode 1167: Der Kommandant vom Ritterorden der Götter. Shamrock betritt die Bühne

Episode 1168: Ein uraltes Manuskript, das in Elban überliefert wurde

Ab Juli gibt es One Piece: Heroines zu sehen

Anstelle der Hauptserie gibt es dann ab dem 5. Juli 2026 die Anime-Adaption zum One Piece-Roman One Piece: Heroines zu sehen, der insgesamt acht Folgen beinhaltet. Jede Folge spezialisiert sich auf das Leben einer weiblichen Figur aus One Piece – also etwa Nami, Robin, Vivi und Boa Hancock.

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Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum aktuellen Elban-Handlungsbogen und im Anime noch nicht vorgestellte Charaktere.

Die letzten beiden One Piece-Folgen der Staffelhälfte haben es noch einmal so richtig in sich

Bei den beiden Episoden handelt es sich nicht nur um die zwei letzten Folgen der Staffelhälfte, sie beinhalten auch einen massiven Plottwist für Fans der Serie und der hat mit dem neuen Charakter Shamrock zu tun.

Shamrocks voller Name ist Shamrock Figarland und er ist der Zwillingsbruder des Rothaar-Piraten Shanks, wie Fans unschwer an der Ähnlichkeit der beiden feststellen werden.

Abseits der langersehnten Bestätigung der beliebten Theorie, dass Shanks einen Zwillingsbruder hat, bekommen Fans auch eine uralte Schrift auf Elban zu Gesicht, die den Krieg zwischen Sonnengott Nika (Ruffy) und Imu, den großen Antagonisten der Serie an der Seite ihrer Verbündeten vorhersagt.

Fans können sich also darauf gefasst machen, mit einem großen Cliffhanger zurückgelassen zu werden. Bis der Anime – vermutlich – erst im Herbst oder Winter 2026 weitergehen wird.

Wie gefällt euch der Elban-Arc bisher und wie ist eure Meinung zur großen Enthüllung von Shanks’ Familie?