One Piece Staffel 2 und 3 sind jetzt in HD hübscher denn je!

Der One Piece Anime ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Da lohnt es sich auf jeden Fall die alten 480p Folgen gegen scharfes 1080p und Widescreen einzutauschen.

Dank einer Zusammenarbeit zwischen Crunchyroll und Toei Animation werden aktuell die alten Folgen von One Piece neu in HD aufgelegt. In dem Boxset sind 2 große Arcs und ein paar kleinere Abenteuer mit insgesamt 31 Folgen enthalten und das erstmals in Deutschland auch mit der japanischen Synchro.

Das erste Abenteuer auf der Grand Line!

Im ersten Boxset konntet ihr die Anfänge der Strohhüte im East Blue miterleben, im zweiten Set kam die erste richtige Arc mit dem Arlong Pak. Mit diesem Boxset bekommt ihr dieses Mal trotz ähnlicher Folgenanzahl richtig was geboten! Die erste Hälfte verbringen die Strohhüte auf Little Garden Island, während die zweite Hälfte sich auf Drumm abspielt und beide könnten unterschiedlicher kaum sein. Wir fassen euch knapp zusammen, auf was ihr euch in diesem Set freuen dürft!

Little Garden Island: Nachdem die Strohhüte den Reverse Mountain überquert haben und auf Whiskey Peak bereits erste Bekanntschaften mit der Baroque Firma gemacht haben, verschlägt es sie nach Little Garden Island.

Die Insel ist in der Prähistorie stehen geblieben, weshalb Dinos und seltsame Riesen auf der Insel beheimatet sind. Wieder einmal lässt die Baroque Firma nicht lange auf sich warten, denn die Organisation hat ihre eigene Mission, das Kopfgeld der Riesen und Strohhüte einzusacken.

Mister 3, Mister 5, Miss Valentine und Miss Goldenweek von der mysteriösen Baroque Firma machen keine halben Sachen.

Viele Kämpfe und viel Abwechslung!

Auf Little Green Island wird so viel gekämpft, dass es für ein wenig Zeit danach erstmal ruhiger zugehen muss. Die Arc ist eine spannende Einführung in die Baroque Firma und breitet die Bühne für das nächste Alabasta-Boxset vor. Ein ziemlicher Gegenentwurf ist hingegen die darauffolgende Drumm Arc.

Drumm: Nami wird nach der Action auf Little Green Island schwer krank, weshalb die Strohhüte auf Drumm einen Nothalt einlegen müssen. Leider erfahren sie dort, dass der schreckliche König Wapol alle Ärzte auf der Insel verbannt hat. Nur in einem abgelegenen Schloss soll noch eine alte Hexe wohnen, die Nami retten könnte.

Die meiste Zeit ist hier das Erzähltempo deutlich ruhiger und auch die verschneite, in Blautöne getauchte Insel Drumm ist ein starker Kontrast zu Little Green Island. Das Highlight dieser Arc dürfte jedoch der Erstauftritt von Tony Tony Chopper sein. Über die Jahre hat Chopper fast schon einen Status als Maskottchen der Serie erlangt und ist aus der Strohhutbande nicht mehr wegzudenken.

Chopper lebt ein recht einsames Leben auf der Winterinsel Drumm.