One Piece-Leaks zeigen, dass sich ein Strohhut und ein Mitglied des göttlichen Ritterordens schon vor über 50 Jahren über den Weg gelaufen sind – und sie sind womöglich sogar verwandt

Mit der gemeinsamen Vergangenheit dieser zwei One Piece-Charaktere hat womöglich niemand gerechnet. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Während der One Piece-Anime in die zweite Phase des Egghead-Arcs übergeht und die Fünf Weisen endlich ihren großen Auftritt bekommen, sorgt Eiichiro Oda mit der Elban-Arc im Manga mit jedem neuen Kapitel für größere Spannung.

Dort überschlagen sich aktuell regelrecht die Ereignisse und mit Kapitel 1149 bringt Oda – laut Leakern und Insidern – erneut eine überraschende Wendung ins Spiel, mit der vermutlich niemand gerechnet hat:

Ein Strohhut scheint eine viel tiefere Verbindung zu einem Mitglied des göttlichen Ritterordens zu haben, als es bisher vermutet wurde – und ihre Geschichte reicht offenbar mehr als ein halbes Jahrhundert zurück.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Leaks und Spoiler zum Inhalt von Kapitel 1149. Solltet ihr den Manga noch nicht so weit gelesen haben, werden euch wichtige Informationen über Charaktere und deren Verbindungen vorweggenommen.

Brook ist Gunko bereits schon vor über 50 Jahren begegnet

Nach dem Release von Kapitel 1148 haben Insider wie X-User Pewpiece und andere One Piece-Fans nun auch Leaks zum kommenden Kapitel 1149 erhalten und sie am Dienstag dieser Woche in der Form einer schriftlichen Zusammenfassung der Ereignisse auf diversen sozialen Medien veröffentlicht.

Inzwischen sind auch Leaks zu den japanischen Manga-Seiten aufgetaucht, die von Insider eingescannt und ins Internet gestellt wurden. Damit ist die komplette Handlung des nächsten Kapitels bekannt und das, was Eiichiro Oda im Kapitel zeigt und offenbart, hat niemand kommen sehen.

Im neuen Kapitel wird in einem kurzen Moment stark angedeutet, dass die göttliche Ritterin Gunko in einer besonderen Verbindung zum Strohhut-Piraten Brook steht. In den Paneelen sieht man, wie Gunko – nachdem Gaban von ihr erstochen wurde – durch die Rufe der entführten Riesen-Kinder an etwas aus ihrer Vergangenheit erinnert wird.

Daraufhin folgen vier kurze Bilder: Eine junge Frau ist zu sehen, ebenso die Silhouette eines Mannes, der ein kleines Mädchen an der Hand hält. Die Frau ruft nach ihrem Vater, während der Mann mit dem Mädchen von seinem Traum spricht, Pirat zu werden.

Brook lebet aufgrund seiner Teufelskräfte schon über 90 Jahre oder sogar länger und hat so einiges erlebt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Silhouette ähnelt eindeutig Brook. Neben der optischen Ähnlichkeit deutet auch sein charakteristisches “Yohoho!”-Lachen darauf hin. Seine Aussage über den Piraten-Traum legt nahe, dass dieses Treffen vor seiner Zeit als Pirat stattfand.

Gunko und Brook müssten sich also bereits vor über 50 Jahren begegnet sein. Immerhin hatte Brook im Laufe der Geschichte verraten, dass er vor etwa 52 Jahren den Yorki-Piraten beitrat und bereits davor schon für lange Zeit Anführer eines ganz bestimmten königlichen Konvois war.

Brook kennt womöglich Gunkos Mutter oder ist sogar ihr Vater

Da es sich um Gunkos Rückblende handelt und die junge Frau der göttlichen Ritterin stark ähnelt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Frau um Gunkos Mutter oder sie selbst handelt. Brook bemerkt zudem beim Anblick von Gunko, wie “ähnlich sie sich sehen“. Das könnte ein Hinweis auf eine alte Bekanntschaft oder sogar eine familiäre Verbindung zwischen den beiden sein.

Es ist auch denkbar, dass Brook Gunkos Vater ist und er ihr in ihren Kindheitstagen von seinem Piraten-Traum erzählt hat, bevor er sie unerklärlicherweise im Erwachsenenalter verlassen hat.

Brook traf auf Gunko vor seiner Zeit als Pirat und kennt die göttliche Ritter womöglich schon länger als den Riesenwal La Boum. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Seine Anmerkung über die Ähnlichkeit zwischen den beiden Personen scheint zu bestätigen, dass er Gunko bereits früher begegnet ist und eine tiefere Verbindung zu ihr besteht. Ob er ihr Vater ist, ihre Mutter kannte oder sie ihn schlichtweg in ihrer Kindheit getroffen hat, bleibt aktuell noch unklar.

Es bleibt abzuwarten, was Eiichiro Oda mit Kapitel 1150 geplant hat und welche überraschenden Enthüllungen oder Plot-Twists Fans noch bevorstehen. Eins ist jedoch sicher: Die Beziehung zwischen Gunko und Brook wird noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen die göttlichen Ritter spielen.

Wie ist eure Meinung zur möglichen Offenbarung von Brooks Familie? Könnte Gunko wirklich seine Tochter sein?