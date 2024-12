One Piece-Manga: Wann erscheint Kapitel 1133? Release, Story und Leaks zum kommenden Kapitel

Auf nach Elban! One Piece schlägt ein komplett neues Kapitel im Manga auf und die Strohhüte machen sich auf den Weg nach Elban. (© Bild: Eiichiro Oda)

Der One Piece-Manga wird seit über 25 Jahren fast jede Woche mit einem neuen Kapitel fortgesetzt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zum Release-Datum, möglichen Leaks und mehr zum kommenden Kapitel 1133 zusammen.

Wann erscheint One Piece 1133? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint das Kapitel 1133? Am 8. Dezember 2024 um 17 Uhr, deutscher Zeit

Am 8. Dezember 2024 um 17 Uhr, deutscher Zeit Wo ihr das neue Kapitel lesen könnt: MangaPlus

Aktueller Arc: Elban-Arc

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel von One Piece. Letztes Update am 5. Dezember 2024: Es gibt bereits Leaks zum kommenden Kapitel 1133. Zum kommenden Kapitel könnt ihr hier mehr dazu lesen. Bitte seid gewarnt, dass es sich beim Link um Spoiler handeln wird, somit es Leaks zu Kapitel 1133 geben wird.

Das ist in Kapitel 1132 passiert

Das Kapitel trägt den Titel "Abenteuer in Elban" tragen.

Franky, Robin und Co kommen auf Elban an: Das große Riesenkrieger-Schiff mit Franky, Robin, Boogey und Woogey an Bord kommen an der Küste von Elban an. Anstelle dort sofort jedoch zu halten macht sich die Truppe auf dem Weg in die "obere" Welt. Dabei treffen sie auf einen kleinen Jungen, der mit Shanks in Kapitel 1076 bereits aufgetaucht ist.

Die Regenbogenbrücke und Hajrudins Schiff: Das große Riesen-Schiff steuert auf einen gigantischen Regenbogen zu, das mit dem Meer und der zweite Ebene von des Elban-Baumes verbunden ist. Es wird enthüllt, dass die Regenbogenbrücke von Riesen geschaffen wurde und sie es mit einem sogenanntem "Maler", einem Sonnenstein, angemalt haben.

Dabei treffen sie auch auf Hajrudin und Stansen, die sie mit einem kleinen Schiff begleiten und begrüßen.

Ruffy trifft auf Gerd und Goldberg: Zur gleichen Zeit treffen Gerd und Goldberg auf Ruffy, der von der "Unterwelt" hochgesprungen kommt. Ruffy verschweigt bei einem Gespräch mit dem beiden, dass er in der "Unterwelt" Loki getroffen hat. Es scheint als hätten sich Loki und Ruffy ein Versprechen gegeben.

Zorro und die anderen schalten Road aus: Zorro, Sanji, Chopper und Lysop werden nach wie vor von Road verfolgt, der jedoch von ihnen in eine Falle gelockt wird. ein großer Baum fällt auf seinem Kopf und er wird ausgeschaltet, da ihn die Strohhüte nicht direkt angreifen oder verletzen wollten.

Elban wird offiziell vorgestellt: Nachdem Ruffy mit Gerd und Goldberg zu Sanji und den anderen stoßen, sind fast alle wieder miteinander vereint. Zusammen befinden sie sich nun auf der zweiten Ebene von Elban und auch das große Riesen-Schiff mit Hajrudin und Stansen im Schlepptau erreichen das große Dorf.

Boogey und Woogey erklären dabei die drei unterschiedlichen Ebenen von Elban:

Dritte Ebene: Himmelswelt

Zweite Ebene: Sonnenwelt

Erste Ebene: Unterwelt

Alle Strohhüte wieder vereint: Danach folgt eine Reaktion von Lysop und Ruffy, die sich sehr freuen das Dorf zu sehen. Lysop weint sogar und das Elban wird offiziell mit einer Textbox vorgestellt. Ruffys Gruppe trifft bei der Ankunft im Dorf wieder auf Franky und Co und die Strohhüte sind wieder alle vereint.

Eine mysteriöse Silhouette und eine Warnung: Auf der letzten Seite des Kapitels wird eine mysteriöse Person gezeigt, die durch die Wälder von Elban spaziert. Es ist nicht zu erkennen, um wen es sich handelt, da sie nur mit einer Silhouette dargestellt wird.

Es gibt ebenfalls eine weitere Notiz des berühmten Forschers Louis Arnot. Dieses Mal spricht er jedoch davon, dass man nicht zu lange auf Elban bleiben sollte.

Keine Pause: Es soll keine Pause nach Kapitel 1132 geplant sein.

Leaks und was als Nächstes in Kapitel 1133 passiert

Es gibt bisher bereits inhaltliche Leaks, die ins Englische übersetzt wurden, zu Kapitel 1133 von X-Nutzer* und One Piece-Fan in @pewpiece.

Kapitel 1133 soll den Titel "Bitte lobe mich" tragen.

Rückblenden zu Robins Vergangenheit: Das Kapitel zeigt alte Erinnerungen mit neuen Story-Inhalten zu Robins Vergangenheit und der mentale Druck dem sie ausgesetzt war nach dem Buster Call auf Ohara. Auch gibt es Einblicke auf vergangene Ereignisse aus ihrer Vergangenheit aus der Sicht anderer Charaktere. Es wird enthüllt, dass Spandine Robin angeschwärzt hatte die Marine-Kampfschiffe versenkt und das Evakuierungsschiff zerstört zu haben.

Es wird das harte Leben von Robin gezeigt, wie sie von Leuten gejagt wurde und kurz davor war sich das Leben zu nehmen, aber es dann doch nicht tat.

Die neuen Riesenkrieger-Piraten werden offiziell den Strohhüten vorgestellt: Hajrudin trifft auf Ruffy und die anderen Strohhüte. Dabei stellt er ihnen die neue Riesenkrieger-Piratencrew. Road ist bei der Vorstellung in eisernen Ketten gefesselt und kann sich nicht bewegen. Es findet ein kurzes Gespräch zwischen Ruffy und Hajrudin statt, in dem der Strohhut erwähnt, dass er keine Untergebenen braucht.

Robins Wiedersehen mit Saul: Die Strohhüte segeln zu dem Ort, wo sich Saul befindet. Saul ist nun der Geschichtsprofessor auf Elban. Als kleiner Scherz und Anspielung auf sein erstes Treffen mit Robin auf Ohara, stellt sich der Riese bewusstlos. Robin durchschaut ihn aber sofort und es gibt einen emotionalen Moment als sich die beiden wiedersehen, in der Robin Saul danach fragt, ob er sie nicht dafür loben würde, dass sie solange überlebt hat.

Sauls Überleben auf Ohara: Es folgt eine weitere Rückblende, in der enthüllt wird wie Saul den damaligen Angriff von Aokiji überlebt hat. Schließlich war der Riese in durch dessen Fähigkeiten Eis umhüllt. Die großen Flammen, die bei Oharas Vernichtung gewütet haben, hatten das Eis zum schmelzen gebracht, aber auch Sauls Körper verbrannt.

Mehrere Pausen stehen an: Laut Leak soll eine weitere Pause nach dem Release von Kapitel 1133 anstehen und danach wird im zweiwöchentlichen Rhythmus erst neue Kapitel erscheinen, da Weihnachts-Feiertage dazwischen liegen und das Magazin Shonen Jump ebenfalls Pausen einlegen wird.

