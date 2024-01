One Piece - Warum hat Shanks seinen Arm verloren? Diese Theorien wollen es erklären

Shanks verliert in One Piece seinen Arm, um Ruffy zu beschützen. Wie das so einem starken Charakter überhaupt passieren kann, wollen einige Theorien erklären.

Rothaar Shanks ist nicht nur einer der mächtigsten Charaktere in ganz One Piece, sondern gehört auch zu den wichtigsten Personen aus Ruffys Kindheit – nicht zuletzt weil er seinen Arm verlor, um Ruffy das Leben zu retten. Fans stellen seither immer wieder die Frage, wie ein starker Pirat wie Shanks einem Seekönig unterliegen konnte. Es gibt aber immerhin einige Theorien.

So hat Shanks seinen Arm verloren

Für alle, die sich nicht mehr erinnern: Shanks verliert seinen Arm tatsächlich 10 Jahre, bevor die Story von One Piece beginnt. Wir bekommen die Szene also nur in einem Rückblick zu sehen. Zu der Zeit hatte ein junger Ruffy sich mit Shanks und seiner Bande angefreundet und wollte unbedingt der Crew beitreten, auch wenn Shanks ihn abwies.

Als der Bandit Higuma sich über Shanks lustig macht, wird Ruffy wütend, dass Shanks sich nicht wehrt. Später fängt der Junge einen Streit mit dem Banditen an und wird schließlich von ihm ins Meer geworfen, wo er beinahe von einem Seekönig (einer Art riesigem Seeungeheuer) gefressen wird. Shanks rettet den Jungen, verliert dabei aber seinen Arm, der ihm vom Seekönig abgebissen wird.

Hier könnt ihr euch die Szene anschauen:

Shanks schafft es dann, das Ungeheuer mit seinem Königshaki zu vertreiben – weshalb viele Fans sich aber auch fragen, warum er überhaupt von dem Biest verletzt werden konnte. Immerhin hätte er sich als Haki-Nutzer auch gegen den ursprünglichen Angriff verteidigen können müssen.

Oda hatte gar nicht geplant, Shanks den Arm abzutrennen

Dabei hatte der One Piece-Mangaka Eiichiro Oda ursprünglich überhaupt nicht geplant, dass Shanks seinen Arm verliert. Der Vorschlag kam viel mehr von seinem Editor, der die Szene damit noch interessanter machen wollte. (via Gamerant)

Es erscheint also durchaus möglich, dass es sich hier um eine Plot-Lücke handelt. Immerhin stand One Piece noch ganz am Anfang und Oda dürfte sich die Kraft Haki vermutlich noch gar nicht ausgedacht haben. Fans haben aber auch einige Theorien, die für diesen scheinbaren Fehler Erklärungen gefunden haben.

Shanks wollte Ruffy etwas beibringen

Diese beliebte Theorie basiert auf den Worten von Shanks selbst. Als Whitebeard ihn später fragt, wie er seinen Arm verloren hat, antwortet er nämlich mit einem simplen:

Ich habe ihn auf die neue Ära verwettet.

Demnach hat er seinen Arm gegeben, um Ruffy zu zeigen, wie ein Piratenkönig sein sollte. Ruffy war zu dem Zeitpunkt noch unreif und hatte ein vollkommen unrealistisches Bild davon, was die Ehre eines Piraten bedeuten sollte. Shanks hat ihm mit dieser Aktion nicht nur gezeigt, wie brutal das Piratenleben sein kann und warum er den Jungen nicht in seine Crew aufnimmt, sondern Ruffy auch beigebracht, wofür es sich wirklich lohnt, etwas aufzugeben.

Die mythologische Vorlage für Shanks

One Piece hat einige Referenzen zu tatsächlichen historischen Charakteren und unterschiedlichen Mythologien. Demnach basiert Shanks nicht nur auf dem Vikinger Erik der Rote, sondern vermutlich auch dem nordischen Gott Tyr, dem Gott des Krieges.

Auch Tyr besitzt nur einen Arm, da er seinen anderen Arm dem Fenriswolf anbietet, um ihn mit magischen Fesseln binden und so das Gleichgewicht der Reiche sichern zu können. Der Wolf beißt ihm dabei die Hand ab.

Da auch Ruffy ein Kind der Prophezeiung ist, spielt diese Theorie wie schon die erste darauf an, dass Shanks seinen Arm freiwillig aufgegeben hat, um eine bessere Zukunft für die Welt zu sichern.

Manche Fans gehen sogar so weit zu mutmaßen, dass Shanks sein Haki benutzt hat, um in die ferne Zukunft zu schauen und zu erkennen, wie wichtig Ruffy für die Welt sein wird. Normalerweise kann er mit dieser Fähigkeit allerdings nur wenige Sekunden in die Zukunft sehen.

Shanks konnte sein Haki gar nicht einsetzen

Diese Theorie basiert darauf, dass Haki-Nutzer*innen ihre Kraft nicht dauerhaft einsetzen können und danach mitunter sogar längere Zeit geschwächt sind. Wir wissen durch Sanjis Hintergrundgeschichte, dass es zu der Zeit als er und Ruffy Kinder waren einen Krieg im East Blue gab.

Theoretisch ist es also möglich, dass Shanks hier gekämpft hat und sein Haki so stark überstrapazieren musste, dass er es danach für längere Zeit nicht einsetzen konnte.

Folglich hat er sich in Ruffys Heimatstadt Foosha Village mehr oder weniger versteckt, bis er sich erholen konnte – nur dass Ruffy ihm eben einen Strich durch die Rechnung machte, als er den Jungen retten musste. Erst nachdem er seinen Arm verloren hatte, konnte er laut der Theorie wieder Haki nutzen.

Natürlich handelt es sich bei all diesen Theorien um reine Mutmaßungen. Es ist ebenso gut möglich, dass Oda schlicht noch nicht festgelegt hatte, wie stark Shanks wirklich sein sollte und auch Haki noch nicht ausgearbeitet war.

Manche Fans argumentieren in den zahlreichen Diskussionen auf Reddit und Co. auch, dass Shanks schlicht zu abgelenkt damit war, Ruffy retten zu wollen, um sich zu verteidigen. Andere bringen scherzhaft an, dass er vielleicht einfach zu betrunken dafür war.

Welche Theorie haltet ihr für die wahrscheinlichste, oder habt ihr sogar eigene? Glaubt ihr überhaupt, dass es eine offizielle Erklärung gibt?