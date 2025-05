Spieler kauft online einen Game Boy, ohne Bilder gesehen zu haben und bekommt zwei GBA SPs und einen Haufen fantastischer Spiele

Hier seht ihr die gekauften Game Boy Advance-Spiele wie Zelda und Pokémon (Bild: reddit.com/user/MathiasSybarit/).

Eine ungeschriebene Regel im Online-Handel lautet: Kauft nichts Gebrauchtes, das ihr nicht vorher zumindest auf Bildern oder noch besser in Videos gesehen habt. Aber manchmal lohnt sich ein Sprung ins kalte Wasser trotzdem, wie dieser Beitrag hier beweist: Die Person hat sehr viel mehr als erhofft bekommen.

Statt einem Game Boy bekam diese Person eine Menge mehr

Bei dem Angebot konnte der Reddit-User MathiasSybarit kaum seinen Augen trauen. Aber außer einem wirklich fantastischen Preis und der Ansage, einen Game Boy dafür zu ergattern, hatte er keine Ansatzpunkte dahingehend, in welchem Zustand der Game Boy wohl sein würde. Sämtliche Sorgen waren unbegründet.

Extrem positive Überraschung: Statt nur einem Standard-Game Boy waren gleich zwei in dem Paket, und zwar sogar Game Boy Advance SPs, also die neueren, verbesserten GBA-Versionen. So weit, so gut, aber es kommt noch besser.

Fantastische Spiele-Auswahl obendrauf: Zusätzlich zu den Handheld-Konsolen von Nintendo gab es auch noch eine ganze Reihe an Spielen dazu. Dabei handelt es sich um Titel, die alle GBA-Besitzer*innen gespielt haben sollte, wie The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, Tetris Worlds oder gleich vier Pokémon-Variationen.

Die Spiele sind teils ganz schön wertvoll

Für das komplette Paket hat der freudige neue Besitzer insgesamt gerade einmal 90 US-Dollar gezahlt. Für die beiden GBA SPs wäre das schon nicht schlecht, aber vor allem die Pokémon-Titel machen den Bock so richtig fett.

Es kommt nämlich ganz drauf an, aber allein für die Blattgrüne Pokémon-Edition müsst ihr oft schon über 100 Euro hinblättern. Die Saphir-Edition geht oft für um die 70 oder 80 Euro weg und die Feuerrote kostet je nach Zustand und Verpackung auch meist über 20 Euro oder noch sehr viel mehr. Dasselbe gilt für die Smaragd-Edition, die zwischen 20 und 150 Euro schwankt.

In den Kommentaren unter dem Beitrag heißt es sogar, dass einige der Pokémon-Titel, die bei der Sammlung dabei waren, aktuell und regional für 200 bis 300 US-Dollar die Hand wechseln können.

Der Käufer hat also ein extrem gutes Schnäppchen gemacht, für das er entsprechend beglückwünscht wird. Wir würden trotzdem weiterhin lieber keine Online-Käufe tätigen, bei denen wir die Ware nicht gesehen haben.

Wie findet ihr die Spiele-Sammlung? Wie viel habt ihr für eure Pokémon-Spiele auf dem GBA bezahlt?