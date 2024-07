Eins der beliebtesten Spiele-Franchises wird zum Kartenspiel und ist fast komplett ausverkauft

Assassin's Creed Fans mal kurz jubeln: Endlich könnt ihr eure Lieblings-Charaktere aus Ubisofts legendärer Spiele-Reihe in Magic: The Gathering spielen! Ob Ezio, Connor oder Desmond, nahezu alle Protagonisten haben eine legendäre Karte bekommen. Langsam werden die Booster-Bestände knapp, ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr noch welche haben wollt:

Assassin's Creed ist euch zu ernst und ihr habt mehr Bock auf knuddelige Waldbewohner? Dann ist das kommende Magic: The Gathering Set die perfekte Wahl für euch! Meine bisherigen Lieblingskarten und warum das Set so unfassbar beliebt ist, erfahrt ihr hier:

Hohe Chance auf starke, seltene Karten

In den Beyond Boostern findet ihr jeweils sieben Karten. Das klingt auf den ersten Blick etwas wenig, dafür gibt es keine einzige Common in diesem Set! Das Set hat zudem nicht allzu viele Karten, damit steigt die Chance auf eine der besonders starken Mythics wie das "Sword of Feast and Famine". Sogar Uncommons sind wertvoll, unter anderem sind "Propaganda" und "Reconnaissance" dabei

Die beiden wertvollsten Karten des Sets sind jeweils alleine mehr wert als zwei ganze Booster.

Dadurch ist das Set nicht nur für Assassin's Creed Fans interessant! Ich habe auch schon einige Karten davon in meine Decks verbaut. Am allermeisten profitiert ihr aber, wenn ihr einen der legendären Assassinen als Commander spielen wollt.

Egal ob Ezio, von dem es viele Versionen gibt, Edward Kenway dem Piraten oder sogar Leonardo da Vinci – es sind einige richtig coole Charaktere dabei. Bei Games Island werden die verschiedenen Produkte langsam knapp, greift also lieber jetzt zu, wenn ihr sie noch zum Bestpreis haben wollt:

Perfekt für Anfänger: Das Assassin's Creed Starter Kit

Ihr habt noch nie Magic gespielt, habt aber Bock auf Assassinen? Dann grämt euch nicht, denn dieses schlappe 14,99 Euro günstige Starter Kit hat alles, was ihr zum Lernen braucht. Die beiden spielfertigen, 60 Karten-Decks sind perfekt aufeinander abgestimmt. Schnappt euch einen Gegner und erfahrt endlich, was Magic zum besten Kartenspiel aller Zeiten macht!