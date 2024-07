Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Hit aus 2023 jetzt günstig mit Extras bei Amazon sichern!

Wer Lust auf ein Open-World-Spiel mit historischem Setting hat, kann bei Amazon gerade ein gutes Angebot finden.

Habt ihr mal wieder Lust auf ein Open-World-Spiel der alten Schule? Dann ist dieses Angebot vielleicht das Richtige für euch: Bei Amazon könnt ihr gerade das 2023 erschienene Assassin’s Creed Mirage im Angebot bekommen, und zwar sowohl in der Launch als auch in der Deluxe Edition, die beide unterschiedliche Extras bieten:

Beide Editionen gibt es in der PS5- und in der PS4-Version günstiger, auch die Xbox-Version könnt ihr euch im Angebot schnappen. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Sie könnten also jederzeit wieder enden. Möglicherweise handelt es sich bereits um frühe Angebote zum Amazon Prime Day, der am 16. und 17. Juli stattfindet.

Was bietet die Assassin’s Creed Mirage Launch Edition?

Die Assassin's Creed Mirage Launch Edition bringt einige physische Extras mit.

Die Assassin’s Creed Mirage Launch Edition, die ein paar Euro günstiger ist als die Deluxe Edition, bietet als physischen Bonus eine Karte von Bagdad und drei schicke Lithografien, die in einem Umschlag im historischen Look geliefert werden. Ingame-Boni sind hier nicht enthalten.

Was bietet die Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition?

Mit der Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition bekommt ihr schicke Ausrüstung im Prince of Persia-Stil und weitere digitale Extras.

Im Gegensatz zur Launch Edition bietet die Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition ausschließlich digitale Boni. Ihr bekommt ein Paket mit von Prince of Persia inspirierten Ingame-Gegenständen, zu denen Waffen, Kleidungsstücke, ein Adler und ein Pferd gehören. Außerdem sind der digitale Soundtrack und ein digitales Artbook mit dabei.

Was bietet Assassin’s Creed Mirage?

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Der jüngste Teil der Assassin’s Creed-Reihe versetzt euch ins Bagdad des 9. Jahrhunderts, wo ihr die Vorgeschichte des bereits aus Assassin’s Creed Valhalla bekannten Charakters Basim erlebt. Die Story ist nicht übel, aber auch kein Highlight. Die historische, in vier Distrikte unterteilte Großstadt ist aber atmosphärisch umgesetzt und konnte uns im Test in ihren Bann, für Abwechslung sorgen zudem Ausflüge in die Wildnis des Umlands.

Spielerisch unterscheidet sich Mirage insofern von den letzten drei Assassin’s Creed-Spielen Origins, Odyssey und Valhalla, als es sich nicht mehr so stark an Action-Rollenspielen wie The Witcher orientiert, sondern sich stattdessen wieder auf die alten Stärken der frühen Serienteile zurückbesinnt. Klettern, Schleichen und Attentate stehen also wieder mehr im Vordergrund. Dabei werden aber auch einige raffinierte neue Mechaniken geboten, wie ihr hier nachlesen könnt:

Assassin’s Creed Mirage ist zudem deutlich kompakter (und deshalb auch günstiger) als die letzten Assassin’s Creed-Spiele. Je nachdem, wie gründlich ihr Bagdad erforscht, könnt ihr in etwa 20 bis 25 Stunden durch sein. Für diejenigen, die sich gerne hunderte Stunden in einer offenen Spielwelt verlieren, ist Mirage also nicht das Spiel der Träume. Dafür ist es genau das Richtige für alle, denen für die oft sehr in die Länge gezogenen anderen Open-World-Titel die Zeit fehlt.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: