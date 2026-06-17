Open-World-Meilenstein: Dieser PS5-Hit mit 91 Punkten im Test ist jetzt günstig im Sale!

In diesem Open-World-Spiel befindet ihr euch zwar in einer hochmodernen Großstadt, Gebiete abseits des lebendigen Zentrums sehen jedoch oft altmodisch und heruntergekommen aus.

Das vielleicht beste Open-World-Rollenspiel für PS5, das nicht in einem Fantasy-Setting angesiedelt ist, könnt ihr euch aktuell günstig im Angebot sichern. Bei Amazon bekommt ihr den AAA-Hit, der bei uns im GamePro-Test 91 Punkte abgestaubt hat, jetzt zusammen mit der Erweiterung zum Top-Preis. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Es handelt sich dabei übrigens um ein Vorab-Angebot zum Prime Day, weshalb es nur für Prime-Mitglieder verfügbar ist. Der Amazon Prime Day 2026 läuft eigentlich erst vom 23. bis zum 26. Juni, gerade im Gaming-Bereich wurden jedoch schon viele Deals vorab gestartet, sowohl für PS5 als auch für Switch und Switch 2. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Science-Fiction-Dystopie: Das ist das günstige Open-World-Meisterwerk!

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

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Natürlich sprechen wir von Cyberpunk 2077, das es jetzt bei Amazon in der Ultimate Edition günstiger gibt, welche auch die Erweiterung Phantom Liberty enthält. Phantom Liberty liefert euch eine neue Geschichte im Agenten-Thriller-Stil, einen neuen Stadtteil namens Dogtown sowie viele zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und Nebenquests. Ihr könnt mit ungefähr 30 Stunden Extra-Spielzeit rechnen.

Schon das Hauptspiel allein bietet euch eine riesige Open World mit circa 60 bis 70 Stunden Spielzeit. Ihr seid in der dystopischen, aber dennoch sehr lebendigen Metropole Night City, die vom Verbrechen und von skrupellosen Konzernen beherrscht wird, sowie in ihrem schon fast postapokalyptisch wirkenden Umland unterwegs. Dabei steht euch ein umfangreicher Fuhrpark zur Verfügung, um die weiten Distanzen zu überwinden.

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

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Neben dem tollen Artdesign der atmosphärischen Spielwelt gehören die vielen spannenden und erwachsenen Geschichten, die sich oftmals im Blade-Runner-Stil um die Grenze zwischen Mensch und Maschine drehen, zu den Highlights des Spiels. Aber auch das Gameplay hat einiges zu bieten und zeichnet sich vor allem durch seine enorme spielerische Freiheit aus: Ihr könnt Cyberpunk 2077 wie einen First-Person-Shooter spielen, doch viele Missionen lassen sich auch durch Hacking, Schleichen oder Diplomatie lösen.

Insgesamt ist Cyberpunk 2077 ein hervorragendes Open-World-Rollenspiel, das in seiner aktuellen Version all die Erwartungen erfüllt, die wir vor dem Release an das große neue Spiel aus dem Hause CD Projekt (The Witcher) hatten. Die zahlreichen technischen Probleme, die es damals noch gab, sind übrigens auf der PS5 schon lange behoben, sodass ihr nun ein rundum gelungenes und sehr umfangreiches Science-Fiction-Abenteuer zum Sparpreis bekommt.