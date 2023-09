Open-World Racer The Crew Motorfest aufs Erfolgskurs! Mit diesem einfachen Trick seid ihr unschlagbar günstig ganz vorne dabei.

Zu den Starter-Autos gehört der Lamborghini Revuelto zwar nicht, dafür habt ihr auf dem Weg zu eurem Traumauto die Auswahl zwischen über 600 verschiedenen Autos.

The Crew Motorfest feiert den erfolgreichsten Launch der Reihe und ihr könnt direkt zu Release günstiger als alle anderen dabei sein! Mithilfe der umfangreichen Xbox-Backwards-Compatibility spart ihr dank des Features der Xbox Series X mal eben 15€. Holt ihr euch nämlich die Xbox-One Version als Disc und spielt diese auf eurer Series X, kommt ihr trotzdem in den Genuss von 4K und 60 FPS und spart gleichzeitig den Aufpreis für die teurere Series X Version.

Aber damit nicht genug! Selbst wenn euch das Spiel grafisch noch nicht hübsch genug aussehen sollte, könnt ihr euch immer noch für das Xbox Series X Next-Gen Upgrade entscheiden. Damit bekommt euer Spiel und die Grafik ein Update auf den aktuellsten Stand und ihr seid am Ende mit unserem Deal immer noch 10€ günstiger dabei, als würdet ihr euch das Spiel direkt für Series X kaufen.

Die Xbox-Backwards-Compatibility - Ein Feature für euren Geldbeutel: Mithilfe der Xbox-Backwards-Compatibility lassen sich Spiele bis zurück in die originale Xbox-Ära auf eurer aktuellen Series X spielen. Solange euer Spiel kompatibel ist, skaliert eure Series X ohne euer Zutun jede physische Disc Version direkt auf knackige 4K hoch. Deshalb findet man selbst bei aktuellen Spielen wie The Crew Motorfest Deals, die jedes Angebot für die aktuellen Konsolen in den Schatten stellen.

Zusätzlich bieten viele Spiele, welche für die Xbox One und Series S und X rauskommt eine Möglichkeit, das Spiel auf den Current-Gen Stand zu upgraden. Diese Upgrades laden euch die Versionen für die aktuellen Konsolengenerationen runter und solange ihr die Xbox One Disc im Laufwerk habt, ruft eure Series X alle aktuellsten Grafikfeatures beim Zocken ab. Wenn euch das alles zu heikel ist, haben wir hier einen Top-Deal für die Series X Version von dem Spiel, wo ihr auch 10€ spart.

Lambo oder Toyota? Strand oder Dschungel? In The Crew Motorfest gibt es für jeden was.

Das macht The Crew Motorfest so gut: Der Sommer neigt sich zwar langsam dem Ende zu, aber die Sonne scheint auf den Straßen von Hawaii in "The Crew Motorfest" weiter! Seit letzter Woche könnt ihr in Ubisofts neuestem Open World Racer die Reifen qualmen lassen. Die Racing Community ist auf jeden Fall ordentlich am Feiern und unser Autor Sören ist ebenfalls schwer angetan.

Im Kern stehen die Playlists, bei denen alle Auto-Geschmäcker und Vorlieben bedient werden. In abwechslungsreichen Rennen spielt ihr euch durch die Playlists und könnt von japanischen JDM Flitzern bis hin zu flotten Hypercars wechseln, je nachdem worauf ihr grade Bock habt. Dazu kommt eine abwechslungsreiche Open-World, mächtig viele unterschiedliche Autos und Connaisseure können die deutlich verbesserten Auto-Sounds und Modelle genießen.