Open-World-Spiel aus 2024 für PS5 im Angebot: Für nicht mal 20€ solltet ihr dieser paradiesischen Welt endlich eine Chance geben!

Landschaftlich ist die Welt dieses Open-World-Spiels für PS5 das reinste Paradies.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes Open-World-Spiel aus 2024 zum Schnäppchenpreis abstauben. Ihr bekommt satte 71 Prozent Rabatt auf den wunderschönen, aber oft unterschätzen Action-Geheimtipp, wodurch ihr nicht mal mehr 20€ bezahlen müsst. Hier kommt ihr direkt zum Sonderangebot:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Open-World-Spiel aus 2024: Allein fürs Besichtigen lohnt der Preis schon!

Eine landschaftlich so wunderschöne Spielwelt wie in Outcast 2 bekommt man selten zu sehen.

Die Rede ist hier von Outcast: An New Beginning, bei dem es sich um einen vollwertigen Nachfolger des Open-World-Meilensteins Outcast aus 1999 handelt. Das im Frühjahr 2024 erschienene Actionspiel ist zum Release leider ziemlich untergegangen. Ob das am Marketing des Publishers THQ Nordic liegt oder daran, dass die Marke Outcast nach 25 Jahren doch etwas in Vergessenheit geraten ist, ist schwer zu sagen.

Eines ist jedoch klar: An der Spielwelt liegt der ausbleibende kommerzielle Erfolg jedenfalls nicht. Outcast 2 schickt euch zurück auf den aus dem Vorgänger bekannten Planeten Adelpha, der schon auf den ersten Blick durch seine wunderschönen und enorm abwechslungsreichen Landschaften mit Dschungeln, Wüsten, Seen und Gebirgen fasziniert. Hinzu kommt eine vielfältige und völlig fremdartige Tier- und Pflanzenwelt.

Dass sich ein Ausflug in das Open-World-Spiel schon allein zum Besichtigen des fremden Planeten lohnt, liegt aber nicht nur an der Optik, sondern auch daran, dass das Spiel die außerirdische Kultur der Talaner, die ihr beschützen müsst, glaubhaft in Szene setzt. Das gilt nicht nur für Architektur, Kleidung und Bewaffnung, die Talaner verfügen auch über ihre ganz eigenen Gebräuche, Regeln und Feste, die ihr im Spielverlauf kennenlernt.

Beim Kampfsystem ist Outcast: A New Beginning nicht ganz so kreativ wie bei seiner Spielwelt, aber ein solider Third-Person-Shooter. Als ehemaliger Elitesoldat weiß der Protagonist ausgezeichnet mit seinem Sturmgewehr umzugehen, feindliche Attacken blockt er zudem mit seinem außerirdischen Energieschild. Außerdem dient euer Jetpack nicht nur dazu, dass ihr die Landschaften auch aus der Luft bewundern könnt, sondern auch zum Ausweichen und für Überraschungsangriffe von oben.