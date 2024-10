Open-World-Spiel für PS5: Ab morgen gibt’s diesen wunderschönen Exklusivhit in einer noch schöneren Version!

Eine so hübsche und kreative Spielwelt wie hier findet man selbst auf PS5 in kaum einem anderen Spiel.

Am 31. Oktober erscheint eines der besten Open-World-Spiele für die PS4 in einer stark verbesserten PS5-Version: Horizon Zero Dawn, das im Original bereits ein Augenschmaus war, sieht in der neuen Remastered-Version jetzt noch viel besser aus. Falls ihr den Exklusivhit bislang tatsächlich verpasst haben solltet, ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt, um ihn noch nachzuholen:

Neben Amazon könnt ihr euch das Spiel auch bei MediaMarkt und bei Saturn versandkostenfrei schnappen. Falls ihr das Original bereits besitzt, müsst ihr übrigens nicht nochmal den vollen Preis bezahlen, sondern könnt euch für rund 10€ das Upgrade auf die PS5-Fassung holen.

Open-World-Hit in neuer PS5-Version: Das bietet Horizon Zero Dawn Remastered

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Horizon Zero Dawn Remastered enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds, die ein neues, schneebedecktes Gebiet im hohen Norden inklusive neuer Geschichte und Gegner bietet. Hinzu kommen verschiedene Pakete mit zusätzlichen In-Game-Items und Outfits sowie das digitale Artbook.

Grafisch wurde die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn so stark verbessert, dass sie ungefähr auf dem Niveau des Nachfolgers Horizon Forbidden West liegt. Nicht nur bekommt ihr jetzt 4K-Auflösung, es gibt auch neue Lichteffekte und Texturen sowie realistischere Animationen durch verbessertes Motion Capturing. Sogar spezielle Grafik-Features und Optimierungen für die noch nicht mal erschienene PS5 Pro sind enthalten!

Bei den vielen Details in den Wäldern und den natürlichen Lichteffekten hat die PS5-Version von Horizon Zero Dawn nochmal deutlich zugelegt.

Sogar der Sound wurde aufwendig überarbeitet. Über 10 Stunden Dialog wurden komplett neu aufgenommen. Außerdem wurde die Klangkulisse an das 3D Audio-Feature der PlayStation 5 angepasst, sodass ihr jetzt mit immersivem Raumklang in die kreative Open World eintauchen könnt. Falls ihr das Original schon durchgespielt habt, könnt ihr übrigens euren alten Spielstand übernehmen und direkt ins New Game+ starten, um Horizon Zero Dawn nochmal neu zu erleben.

Davon abgesehen bietet die PS5-Version natürlich wieder all jene Stärken, die schon das Original zu einem der besten Open-World-Spiele für die PS4 gemacht haben. Vor allem die sowohl wunderschöne als auch ungewöhnliche Spielwelt, die von riesigen Roboter-Dinosauriern bevölkert wird, und das Geheimnis rund um eine untergegangene Zivilisation machen Horizon Zero Dawn zu einem Highlight des Genres, das niemand verpassen sollte.

