Endlich günstig: Schnappt euch die originalen 151 Pokémon-Karten zum vernünftigen Preis!

Die Letzten werden die Ersten sein! Das gilt zumindest, wenn man mit dem Kauf von dem 151-Set gewartet hat und jetzt dafür spart!

Wie einige schon mitbekommen haben, kommt das "Karmesin & Purpur - 151"-Set wahnsinnig gut an. So gut sogar, dass ihr vielerorts zur Veröffentlichung die Karten kaum bekommen konntet und wenn nur arg überteuert. Nachdem sich der anfängliche Ansturm gelegt hat, ist das Set wieder auf seinem ursprünglichen Preis und teilweise sogar reduziert! In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf einen der besten Preis-Leistungs-Boxen des Sets: Die Top-Trainer-Box mit exklusivem Relaxo!

Deshalb solltet ihr den Deal nicht verpassen Hype hat sich beruhigt und jetzt könnt ihr entspannt das coole Set shoppen

Eine exklusive Relaxo-Karte

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Jede Menge Nostalgie und schöne Artworks der originalen 151 Pokémon

Dank reichlich Zubehör gutes Set für Einsteiger

Die Magie der originalen 151 Pokémon

Die Verpackung der Top-Trainer Box allein ist eine Hommage an die Anfänge der Pokémon-Welt. Mit wunderschön gestalteten Illustrationen, die viele der ersten Generation Pokémon zeigen, weckt sie nostalgische Gefühle und lässt das Herz jedes Fans höherschlagen.

Exklusive Karten und Zubehör

Die Box enthält alles, was ihr für ein vollständiges Spielerlebnis benötigt – von 9 Boostern über Würfel und Statusmarken bis hin zu exklusiven Kartenhüllen.

Die Top-Trainer Box bietet euch nicht nur eine breite Palette von Zubehör, sondern kommt inklusive einer holografischen Promokarte von Relaxo daher. Die Karte ist auf jeden Fall ein optisches Highlight der Box und sehr schön gestaltet.

In der 151 Top Trainer Box ist allerhand Zubehör für euch dabei!

Zusätzlich bekommt ihr Sleeves beigefügt, die nicht nur äußerst ansprechend, sondern auch von solider Qualität sind. Gleiches lässt sich über das restliche Zubehör wie die Würfel und Schadensmarken sagen, die praktisch für Neulinge sind und ebenfalls liebevoll dem Thema entsprechend gestaltet sind.

Hier haben wir euch einmal alle Inhalte der Top-Trainer-Box aufgelistet:

9 Boosterpacks der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Karmesin & Purpur – 151

1 exklusive holografische Vollbild-Promokarte von Relaxo

45 Energiekarten

1 bei Wettbewerben zulässiger Münzwurf-Würfel

65 exklusive Kartenhüllen

6 Schadensmarken-Würfel

2 Kunststoffmarken für Spezielle Zustände

1 Sammelbox mit 4 Trennstegen

1 Spielanleitung für die Erweiterung Karmesin & Purpur – 151

1 Code-Karte für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live

Die Top-Trainer-Box ist also eine gute Preis-Leistung-Box, die euch dank reichlich Zubehör einen guten Einstieg in das Sammelkartenspiel und viele nostalgische Karten bietet, um eure Sammlung zu starten. Falls euch noch mehr Gaming-Deals interessieren schaut doch mal bei diesen Artikeln vorbei: