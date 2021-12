Bei Otto könnt ihr gerade die gut für die PS5 geeignete SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicherplatz zusammen mit Far Cry 6 oder FIFA 22 für 169,99 Euro im Sonderangebot bekommen. Zum Vergleich: Bei Saturn und MediaMarkt kostet die SSD aktuell einzeln 184,99 Euro, auf dem Amazon Marketplace bekommt ihr sie ab 170,29 Euro. Das Bundle mit FIFA 22 ist laut Ottos Produktseite aktuell nur noch in geringer Stückzahl verfügbar, beim Bundle mit Far Cry 6 scheint es hingegen keine Knappheit zu geben.

Falls ihr euch nicht für FIFA 22 oder Far Cry 6 interessiert, findet ihr bei Otto auch noch Bundles mit der Samsung 980 Pro und Battlefield 2042 oder dem Sony DualSense PS5-Controller. Für diese zahlt ihr aber zehn beziehungsweise zwanzig Euro mehr:

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Die Samsung 980 Pro hat nicht nur den richtigen Formfaktor, um in die PlayStation 5 zu passen, sondern ist auch schnell genug: Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s. Für den Einsatz in der PS5 sollten es wenigstens 5.500 MB/s sein.

Die von Otto angebotene Version verfügt jedoch über keinen Heatsink. Ihr solltet daher separat einen dazukaufen und anbringen, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung. Heatsinks bekommt man schon ab ungefähr 5 Euro, hochwertigere Exemplare können aber auch 20 bis 30 Euro kosten. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass der Heatsink nicht zu dick ist, um in die PS5 zu passen. Hier eine Auswahlliste mit PS5-geeigneten Heatsinks:

Mehr über für die PlayStation 5 geeignete SSDs und Heatsinks erfahrt ihr in diesem Artikel:

