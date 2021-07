Bei Otto bekommt ihr gerade 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte 4K-Fernseher, was in manchen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Das gilt zum Beispiel für den LG UN85006 in der Größe 86 Zoll. Laut Vergleichsplattformen ist Otto nämlich schon mit dem regulären Preis von 1.399 Euro mit weitem Abstand der günstigste Anbieter. Durch den zusätzlichen Rabatt kostet der Fernseher nur noch 1.219,10 Euro. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr übrigens den Code verwenden, den ihr auf der Produktseite unterhalb des Preises unter "15% zusätzlich sparen" findet.

LG UN85006 (4K, 86 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.399€ für 1.219,10€ bei Otto

Was bietet der LG UN85006?

Gut fürs Gaming: Der LG UN85006 ist ein 4K-Fernseher aus 2020, der nur in Größen ab 65 Zoll aufwärts verfügbar ist. Es handelt sich im Grunde um ein Low-Budget-Modell, das aber im Gegensatz zu anderen Fernsehern der UN-Reihe mit einem 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüssen ausgestattet ist. Dadurch könnt ihr mit der PS5 oder der Xbox Series X zumindest theoretisch mit bis zu 120 fps in 4K-Auflösung zocken. Auch durch seinen niedrigen Input Lag von gut 5 ms bei 120 Hz und rund 14 ms bei 60 Hz ist der LG UN85006 gut fürs Gaming geeignet.

216 7 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Mäßige Bildqualität: Von der Bildqualität sollte man hingegen nicht allzu viel erwarten. Für seinen Preis kann sich der LG UN85006 durchaus sehen lassen, aber er hat die üblichen Einschränkungen eines Fernsehers der unteren Preisklasse wie zum Beispiel eine niedrige Spitzenhelligkeit, durch die HDR nicht ausgenutzt werden kann. Da ein IPS-Panel genutzt wird, ist der Kontrast außerdem eher gering. Dafür ist aber auch die Blickwinkelabhängigkeit nicht allzu groß.

Fazit: Der LG UN85006 ist das Richtige für euch, wenn ihr für möglichst wenig Geld einen möglichst großen Fernseher sucht, der noch dazu gut fürs Gaming mit den neuen Konsolen ausgestattet ist. Wenn ihr jedoch hohe Ansprüche an die Bildqualität habt, seid ihr hingegen besser dran, wenn ihr euch ein kleineres und dafür hochwertigeres Modell aussucht.

LG UN85006 (4K, 86 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.399€ für 1.219,10€ bei Otto

Weitere 4K-Fernseher in der Otto-Aktion

In der Aktion bei Otto gibt es noch viele weitere 4K-Fernseher von Marken wie Samsung, Philips, Hisense und natürlich LG günstiger. Darunter findet ihr beispielsweise Philips-TVs mit Ambilight und natürlich weitere gut fürs Gaming geeignete Fernseher mit HDMI 2.1. Die Aktion läuft noch bis Sonntag. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Angebote:

Gutschein-Aktion bei Ott: 15 Prozent auf ausgewählte 4K-Fernseher