Bei Otto gibt es den 4K-Fernseher Philips PUS8105 gerade sehr günstig im Angebot. In der 58-Zoll-Variante kostet er beispielsweise nur noch 441,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis. Selbst wenn man ähnliche Modelle wie den Philips PUS7805 und PUS7855 einbezieht, ist Otto momentan mit großem Abstand am günstigsten. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr den Code verwenden, den ihr auf der Produktseite unter "15% extra sparen!" findet.

Philips 58PUS8105 (4K, 58 Zoll, HDMI 2.1) für 441,99€ bei Otto

Das Angebot gilt noch bis Sonntag. Alternativ könnt ihr den PUS8105 übrigens auch in den Größen 50 und 43 Zoll günstiger bekommen. Auch hier müsst ihr den Code unter "15% extra sparen!" verwenden.

Was bietet der Philips PUS8105?

Ambilight: Der Philips PUS8105 ist ein 4K-Fernseher aus 2020 und eines der günstigsten Modelle mit Ambilight. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was den Bildschirm größer erscheinen lässt und für passende Lichtstimmung im Raum sorgt. Vor allem in dunklen Räumen wirkt das ziemlich beeindruckend.

Bild & OS: Die Bildqualität des Philips PUS8105 ist für den Preis zwar recht gut, aber nicht gut genug, um sich im Vergleich zu Modellen der Konkurrenz besonders auszuzeichnen. Während der teurere PUS8505 als Betriebssystem Android verwendet, kommt beim PUS8105 das hauseigene Betriebssystem Saphi zum Einsatz. Das unterstützt zwar die großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder Youtube. Bei spezielleren Wünschen müsst ihr aber eventuell auf externe Geräte wie einen Amazon Fire TV Stick oder eben eure Konsole zurückgreifen.

Gaming: Mit einem Input Lag von circa 20 ms ist der Philips PUS8105 gut fürs Gaming geeignet, auch wenn aktuelle Modelle von beispielsweise Samsung und LG noch etwas schneller auf Eingaben reagieren. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 bekommt ihr jedoch nicht, das wäre zu diesem Preis allerdings auch etwas zu viel verlangt.

