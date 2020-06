Noch bis zum 30. Juni könnt ihr euch die aktuellen Angebote der Woche bei OTTO sichern. Dieses Mal bietet der Online-Händler einige interessant Gaming-Deals an. Allen voran bekommt ihr allerdings einen 4K-Fernseher besonders günstig. Wer nicht das beste Bild mit OLED braucht, der sollte sich diesen TV näher anschauen.



Alle Angebote gelten außerdem solange der Vorrat reicht.

OTTO Angebote der Woche

TCL 55EP644 55 Zoll 4K TV zum Bestpreis

Spitzenangebot: Bei OTTO bekommt ihr den TCL 55EP644 4K-Fernseher inklusive Android-Sprachfernbedienung diese Woche für nur 359,99 Euro. Das ist der absolute Bestpreis für den TV und für einen 4K TV mit 55 Zoll ein guter Preis.



Das bietet der Fernseher von TCL: Allen voran ist es ein Android TV und er setzt auf Android 9.0 ab Werk. Damit könnt ihr den 4K TV mit eurem Smartphone verbinden und den Google Play Store direkt am TV nutzen. Der Fernseher ist per Alexa und Google Assistant steuerbar. Des Weiteren erwarten euch diese Eigenschaften.

Game Modus mit ca. 24 ms Input-Lag

HDR und Smart HDR

HLG

Micro Dimming Pro

Bei über 300 Bewertungen würden 90 Prozent aller Bewerter den Fernseher weiterempfehlen und entsprechend bekommt er im Schnitt 4,5 von 5 Sterne.

TCL 55EP644 4K TV für 359,99 Euro

Angebote bei OTTO mit PS4 Pro & Switch Lite

Neben dem 4K-Fernseher bekommt ihr im Angebot der Woche bei OTTO zudem die PS4 Pro im Bundle mit The Last of Us 2 und die Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing günstiger. Bei der PS4 Pro könnt ihr euch natürlich alternativ die Last of Us 2-Limited Edition für 10 Euro mehr bei MediaMarkt kaufen.

OTTO Angebote der Woche