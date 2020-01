Bis zum 14. Januar könnt ihr euch die neuesten Angebote der Woche von OTTO sichern. Darunter findet sich mit Call of Duty: Modern Warfare auch ein Spiel für PS4 und Xbox One. Des Weiteren gibt es einiges an Technik-Angeboten. Zudem habt ihr derzeit bei OTTO die Möglichkeit eine 0%-Finanzierung wahrzunehmen und somit den Kauf in bequemen Raten zu zahlen.

Alle Angebote der Woche bei OTTO

Samsung Galaxy Tab S6 für nur 649,99 Euro

Aktuell der beste Preis: Bei OTTO bekommt ihr das Samsung Galaxy Tab S6 in der Wifi-Version mit 128 GB für nur 649,99 Euro. Dies ist aktuell der günstigste Preis für das Tablet. Dabei stehen euch drei Farben zur Wahl und es ist sofort lieferbar.



Das bietet das Samsung Tablet: Allen voran verfügt das Samsung Galaxy Tab S6 über ein 10,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel. Des Weiteren ist mit dem Snapdragon 855 ein Achtkern-Prozessor verbaut, der für die nötige Power sorgt. Beim Arbeitsspeicher hat Samsung 6 GB verbaut und bietet von Haus aus 128 GB Speicherplatz. Diesen könnt ihr mit einer Micro-SD Karte um 512 GB erweitern.



Die Hauptkamera besitzt 13 Megapixel mit 8-fachem Zoom. Für Selfies gibt es auf der Frontseite eine 8 Megapixel-Kamera. Auch ein Blitz ist integriert und Videos lassen sich mit bis zu 4K aufnehmen. Beim Betriebssystem ist Android 9.0 ab Werk vorinstalliert.

