Nachdem bei Otto schon seit Freitag der Black Friday Preview Sale lief, hat der Händler heute den richtigen Black Friday Sale gestartet, mit vielen neuen Angeboten. Neben Spielen für PS5 und PS4 sind auch eine Menge 4K-Fernseher dabei. Vor allem Modelle von LG gibt es zu günstigen Preisen. Zwei der Highlights stellen wir euch in diesem Artikel vor. Die Übersicht über alle Black-Friday-Angebote bei Otto findet ihr hier:

LG UP8100 mit 70 Zoll für 679 Euro

Den LG UP81009LR mit 70 Zoll bekommt ihr schon für 679 Euro (UVP: 1.299 Euro). Laut Vergleichsplattformen war das Modell noch nie so günstig zu haben. Vergleichbare Modelle wie der LG UP80006LA oder der LG UP81006 kosten momentan selbst in der Größe 65 Zoll (in 70 Zoll sind diese Versionen nicht verfügbar) über 800 Euro.

Magic Remote: Der LG UP8100 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021. Von normalerweise noch günstigeren Modellen wie dem LG UP7500 hebt er sich unter anderem durch die mitgelieferte Magic Remote ab, die Gestensteuerung (per Cursor, ähnlich einem Mauszeiger) ermöglicht.

Bild & Gaming: Die Bildqualität ist für den Preis recht gut, allerdings ist der Kontrast aufgrund des IPS-Panels eher niedrig. Dafür ist der Fernseher aber auch nicht so stark blickwinkelabhängig. Fürs Gaming ist der LG UP8100 mit einem Input Lag von 10 bis 11 ms gut geeignet. Ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 bekommt ihr zu diesem Preis aber nicht.

LG OLED B19 ab 949 Euro

Wenn ihr nach deutlich höherer Qualität sucht, dann könnt ihr für 949 Euro zum 55 Zoll großen LG OLED B19 greifen. Laut Vergleichsplattformen gibt es den 4K-Fernseher gerade nirgendwo sonst so günstig wie bei Otto.

Bild: Der LG OLED B19 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und sehr gute Farbdarstellung sorgt. Im Vergleich zum teureren LG OLED C17 hat er zwar den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Spitzenhelligkeit, in der Praxis fällt das aber selten auf.

Gaming: Auch als Gaming-Fernseher ist der LG OLED B19 sehr gut geeignet. Der Input Lag liegt mit 120 Hz bei gerade mal 5 ms. Außerdem besitzt der LG OLED B19 zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der Xbox Series X oder der PS5 Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich ebenfalls unterstützt.

Weitere TV-Angebote im Otto Black Friday Sale (Auswahl):

Black Friday 2021: Die besten Deals

Viele andere Händler wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn haben ebenfalls bereits Black-Friday-Angebote gestartet, darunter jede Menge TV- und Gaming-Deals. In den nächsten Tagen werden noch weitere Shops und viele weitere Angebote folgen. Damit ihr stets den Überblick behaltet, haben wir euch hier eine Übersicht zusammengestellt: