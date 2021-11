Zum Abschluss seines Black Friday Sales am heutigen Cyber Monday hat Otto nochmal ein günstiges Angebot gestartet: Das Sony Pulse 3D Wireless Headset in der weißen Version und Returnal für die PlayStation 5 gibt es aktuell zusammen für 119 Euro plus 2,95 Euro für den Versand. Hier geht’s zum Deal:

Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch zudem eine Gratis-Lieferflat und 15 Euro Extra-Rabatt sichern, sodass sie Versandkosten wegfallen und der Preis auf 104,99 Euro sinkt. Mehr dazu erfahrt ihr auf der auf der Infoseite von Otto Up.

Einzeln kostet Returnal bei Otto oder auch in der Black Friday Woche bei Amazon 44,99 Euro. Das Sony Pulse 3D könnt ihr momentan laut Vergleichsplattformen am günstigsten bei Cyberport bekommen, nämlich für 84,90 Euro plus 4,99 Euro Versand. Insgesamt würdet ihr beim Einzelkauf selbst zu den günstigsten Black-Friday-Preisen also noch 139,88 Euro zahlen.

Weitere Black-Friday-Angebote bei Otto

Neben dem neuen Bundle laufen bei Otto heute auch noch die alten Black-Friday-Angebote, zumindest diejenigen, die noch nicht ausverkauft sind. Für Nintendo Switch und für PS4 und PS5 gibt es eine Menge Spiele günstiger, außerdem sind viele neue 4K-Fernseher aus 2021 stark reduziert. Die Übersicht über die Deals, die nur noch bis Mitternacht verfügbar sind, findet ihr hier:

