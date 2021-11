Das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 bekommt ihr im Black Friday Sale bei Otto gerade in der PS4-Version zum sehr günstigen Preis von 14,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen war es noch nie so günstig zu haben. Hier geht’s zum Deal:

Otto macht keine genauen Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Auf der Produktseite steht lediglich „Nur für kurze Zeit“. Die Xbox-Version, die es kurzzeitig ebenfalls für 14,99 Euro gab, ist jedoch bereits ausverkauft. Deshalb würden wir uns nicht darauf verlassen, dass der PS4-Deal noch lange verfügbar sein wird.

Wie gut ist Cyberpunk 2077 auf PS4?

Cyberpunk 2077 war wahrscheinlich das am sehnlichsten erwartete Spiel des letzten Jahres, der Launch im Dezember war jedoch ein Desaster. Dabei machte das Science-Fiction-Rollenspiel von CD Projekt RED (The Witcher) durchaus eine Menge Spaß. Nur hatte es eben mit schwerwiegenden technischen Problemen wie Bugs und schlechter Performance zu kämpfen.

Das galt insbesondere dann, wenn man auf der PS4 oder der Xbox One S spielte. Auf der Xbox One X oder der PS4 Pro lief es schon deutlich besser, auf der PS5 und der Xbox Series X natürlich erst recht, wenngleich es auch hier noch viele Bugs gab. Inzwischen sind mehrere sehr umfangreiche Patches erschienen, vollständig behoben wurden die Probleme dadurch aber nicht. Falls ihr auf der gewöhnlichen PS4 spielt, müsst ihr also weiterhin damit rechnen, nicht das optimale Spielerlebnis zu bekommen.

Zum Sale-Preis von 14,99 Euro sind die Macken von Cyberpunk 2077 aber natürlich sehr viel leichter zu ertragen als zum Release-Preis von 69,99 Euro, zumal das Gameplay und vor allem die Spielwelt durchaus eine Menge zu bieten haben. Mehr zu den Qualitäten von Cyberpunk 2077 erfahrt ihr im GamePro-Test:

445 15 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit technischen Problemen

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Nicht nur bei Otto, sondern auch bei anderen Händlern wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn laufen bereits Black Friday Deals. Natürlich gibt es auch eine Menge Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch im Angebot. Außerdem könnt ihr beispielsweise 4K-Fernseher, Headsets und Controller günstiger bekommen. Die Übersicht über diese und weitere Deals findet ihr hier: