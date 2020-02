Zur Feier des Schaltjahrs kann man bei Otto heute 29 Euro Rabatt auf alle Bestellungen bekommen, deren Bestellwert bei mindestens 250 Euro liegt. Hierzu muss man beim Kauf nur den Gutscheincode 84261 verwenden. Der Gutschein kann von jedem Käufer nur einmal eingelöst werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Zum Shop: 29€ Rabatt auf alles ab 250€ Mindestbestellwert bei Otto

Am meisten lohnt sich der Zusatzrabatt natürlich bei Artikeln, die nah an der Grenze von 250 Euro liegen. Zum Beispiel gibt es gerade das 43 Zoll große 4K-TV TCL 43EP644 inklusive Sprachfernbedienung für 279 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Durch den Gutscheincode sinkt der Preis nun sogar auf 250 Euro.

TCL 43EP644 (4K, 43 Zoll, Sprachfernbedienung) mit Gutschein für 250€ (UVP: 479€)

Was bietet der TCL EP644?

Qualität: Für seinen Preis bietet der TCL EP644 eine recht gute Bildqualität. Wie bei vielen Low-Budget-Modellen liegt die maximale Helligkeit aber ziemlich niedrig, deshalb sollte man sich von dem prinzipiell unterstützten HDR-Feature nicht zu viel erhoffen. Die Lautsprecher sind ebenfalls eher mäßig, das gilt aber auch für viele deutlich teurere 4K-TVs. Hier empfiehlt sich das Nachrüsten mit einem externen Soundsystem.

Input Lag: Zum Input Lag können wir leider keine genauen Angaben machen. Wir vermuten aber, dass dieser wie bei vergleichbaren Modellen von TCL im Game-Modus in einem guten Bereich zwischen 20 und 30 ms liegt. Damit würde der 4K-Fernseher nicht ganz so schnell reagieren wie aktuelle Modelle von Samsung und LG, aber schneller als viele Low-Budget-TVs anderer Hersteller.

Bedienung: Als Betriebssystem dient Android 9.0. Dadurch hat das TV Zugriff auf eine riesige Anzahl an Apps im Google Play Store, allerdings gibt es manchmal kleine Bedienungsmacken. Komfortabel ist dafür die mitgelieferte Sprachfernbedienung, durch die ihr dem Google Assistant Befehle geben könnt.

Spielekonsolen günstiger

Natürlich könnt ihr durch den Rabattgutschein auch zahlreichen Spielekonsolen und Bundles günstiger bekommen. So gibt es bei Verwendung des Codes das Bundle mit der Nintendo Switch Lite und Pokémon Schwert für 230 Euro statt 259 Euro. Der Preis der Switch Lite liegt bei den meisten Händler bei knapp unter 200 Euro, Pokémon Schwert kostet in der Regel knapp 50 Euro.

Nintendo Switch Lite und Pokémon Schwert für 230 Euro

Zu den Gaming-Angeboten bei Otto kommt ihr durch diesen Link:

Gaming-Angebote bei Otto