Bei Otto gibt es nur noch heute eine ansehnliche Auswahl an 4K-Fernsehern von LG im Angebot. In den meisten Fällen handelt es sich um Modelle aus dem mittleren bis unteren Preisbereich, die in den Jahren 2019 und 2020 erschienen sind. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der besten Angebote vor. Wer gleich selbst die Deals durchstöbern will, findet diese hier:

LG UN7300 ab 349 Euro

Das günstigste Modell ist der LG UN7300, den ihr in 43 Zoll schon für 349 Euro bekommt. Auch die Version mit 55 Zoll ist reduziert, sie kostet noch 499,99 Euro. In beiden Fällen ist Otto laut Vergleichsplattformen gerade der günstigste Anbieter. Das Modell aus 2020 bietet für seinen Preis solide Qualität und einen im Vergleich sehr guten App-Support. Von normalerweise günstigeren Modellen wie dem UN7100 unterscheidet es sich bei der Bildqualität kaum, bringt aber die Magic-Remote-Fernbedienung mit, die Sprach- und Gestensteuerung ermöglicht.

LG 43UN7300 (4K, 43 Zoll, Magic Remote) für 349€ (UVP: 499€)

LG UM7050 mit 65 Zoll

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der 65 Zoll große LG 65UM7050, den es für 529 Euro gibt. Auch hier ist Otto laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Beim UM7050 handelt es sich um ein erst Anfang 2020 erschienenes Modell, das aber trotzdem der UM-Generation aus 2019 angehört. Da es bei der neueren UN-Generation keine großen Fortschritte gab, unterscheidet er sich bei der Bildqualität jedoch nicht allzu sehr vom UN7300. Die Magic-Remote-Fernbedienung ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

LG 65UM7050 (4K, 65 Zoll) für 529€ (UVP: 749€)

LG SM8050: Mittelklasse aus 2019

Wer noch etwas höhere Qualität will, kann zum LG SM8050 greifen. Hierbei handelt es sich um ein Modell der unteren Mittelklasse aus 2019. Die NanoCell-Beschichtung sorgt für ein besseres Bild als bei den UM- und UN-Modellen. Im Gegensatz zu teureren Modellen der SM- oder der aktuellen NANO-Serie verfügt er aber nur über ein 60-Hz-Display. Otto bietet die 55-Zoll-Version für 499 Euro und die 65-Zoll-Version für 649 Euro an und ist auch in diesen beiden Fällen laut Vergleichsplattformen gerade der günstigste Händler.

LG 55SM8050 (4K, 55 Zoll, NanoCell) 499€ (UVP: 749€)

