Unter den Angeboten der Woche bei Otto findet ihr gerade den 50 Zoll großen TCL P611 zu einem Preis von 299 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie günstiger. Das bedeutet in diesem Fall allerdings nicht viel, weil es den erst im September erschienenen 4K-Fernseher bislang fast nur bei Otto zu kaufen gibt. Für den geringen Preis dürfte der TCL P611 trotzdem recht gute Leistung bieten.

Was bietet der TCL P611?

Zum TCL P611 gibt es bislang kaum Testberichte, weshalb wir die Qualität des 4K-TVs nur grob einschätzen können. Der niedrige Preis scheint vor allem mit zwei Einschränkungen einherzugehen: Erstens wird ein Edge-Display verwendet, was bei diesem Preis normal ist, aber eben mit Nachteilen bei der Ausleuchtung einhergeht. Zweitens ist die App-Auswahl trotz des Android-basierten Betriebssystem nicht besonders groß. Wichtige Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ sind aber dabei.

Ansonsten scheint der TCL P611 durchaus einen guten Job zu machen, auch wenn HDR natürlich nicht so gut ausgenutzt werden kann wie bei teureren Modellen. Zum Input Lag liegen uns keine Messdaten vor. Bei älteren TCL-Modellen aus dem Low-Budget-Bereich lag dieser mit etwa 20 bis 25 ms aber in einem zufriedenstellenden Bereich, bei den neuen QLED-TVs wie dem TCL C71 ist er sogar auf 10 ms reduziert. In dieser Hinsicht muss man sich deshalb wohl nicht allzu viele Sorgen machen.

Weitere Angebote der Woche bei Otto

Bei Otto gibt es noch eine ganze Menge weiterer Angebote der Woche, darunter auch viele 4K-Fernseher, von weiteren Low-Budget-Modellen bis hin zu hochwertigen OLED-TVs von LG und Philips.

